Наздогнало заслужене покарання! Мережа вибухнула мемами про Медведчука

Добірка мемів про Віктора Медведчука.

Увечері 12 квітня в інтернеті стався справжній інформаційний “вибух”.

Новина про затримання скандального проросійського політика Віктора Медведчука ширилася мережею зі швидкістю світла.

Раніше серед людей ходили чутки про те, що йому вдалося втекти з України після початку повномасштабної війни.

Однак невловимих злодіїв не буває: Медведчука таки наздогнало заслужене покарання, що стало приводом для десятків мемів.

Ранок у Великому місті зібрав добірку найкращих інтернет-жартів про затримання Віктора Медведчука, які піднімуть настрій навіть у такі непрості часи.

Усі ми пам’ятаємо російського полоненого на прізвисько Чмоня. Відтепер у нього з’явився гідний суперник за кількістю мемів, яким став затриманий Медведчук.

Фото затриманого Медведчука стало найкращим заспокійливим для мільйонів українців учора ввечері.

Головне фото: Володимир Зеленський

