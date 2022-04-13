Наздогнало заслужене покарання! Мережа вибухнула мемами про Медведчука

Добірка мемів про Віктора Медведчука.
Увечері 12 квітня в інтернеті стався справжній інформаційний “вибух”.
Новина про затримання скандального проросійського політика Віктора Медведчука ширилася мережею зі швидкістю світла.
Раніше серед людей ходили чутки про те, що йому вдалося втекти з України після початку повномасштабної війни.
Однак невловимих злодіїв не буває: Медведчука таки наздогнало заслужене покарання, що стало приводом для десятків мемів.
Ранок у Великому місті зібрав добірку найкращих інтернет-жартів про затримання Віктора Медведчука, які піднімуть настрій навіть у такі непрості часи.
Добірка найкращих мемів про затримання Віктора Медведчука
Усі ми пам’ятаємо російського полоненого на прізвисько Чмоня. Відтепер у нього з’явився гідний суперник за кількістю мемів, яким став затриманий Медведчук.
Фото затриманого Медведчука стало найкращим заспокійливим для мільйонів українців учора ввечері.
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Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про російського пропагандиста Володимира Жириновського.
Головне фото: Володимир Зеленський