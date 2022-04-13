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ICTV Ранок 13.04.2022 10:00
13.04.2022 10:00
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Наздогнало заслужене покарання! Мережа вибухнула мемами про Медведчука

Наздогнало заслужене покарання! Мережа вибухнула мемами про Медведчука

Добірка мемів про Віктора Медведчука.

Увечері 12 квітня в інтернеті стався справжній інформаційний “вибух”.

Новина про затримання скандального проросійського політика Віктора Медведчука ширилася мережею зі швидкістю світла.

Раніше серед людей ходили чутки про те, що йому вдалося втекти з України після початку повномасштабної війни.

Однак невловимих злодіїв не буває: Медведчука таки наздогнало заслужене покарання, що стало приводом для десятків мемів.

Ранок у Великому місті зібрав добірку найкращих інтернет-жартів про затримання Віктора Медведчука, які піднімуть настрій навіть у такі непрості часи.

Добірка найкращих мемів про затримання Віктора Медведчука

віктор медведчук віктор медведчук віктор медведчук

Усі ми пам’ятаємо російського полоненого на прізвисько Чмоня. Відтепер у нього з’явився гідний суперник за кількістю мемів, яким став затриманий Медведчук.

Фото затриманого Медведчука стало найкращим заспокійливим для мільйонів українців учора ввечері.

Також по темі: Уже вдесяте, ювілей! Добірка мемів про легендарну Чорнобаївку Найкраще заспокійливе й фаворит усіх жінок: добірка мемів про Олексія Арестовича Рятуємося гумором: як українці сміються з Росії під час війни

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про російського пропагандиста Володимира Жириновського.

Головне фото: Володимир Зеленський

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Теги: Віктор Медведчук, меми
13.04.2022 10:00



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