Збираємо думки докупи: методи, що допоможуть побороти надмірне хвилювання та заспокоїтися

Як побороти надмірне хвилювання та заспокоїтися?

Кожна людина добре знає про те, що таке хвилювання.

Однак в умовах повномасштабної війни це стресове відчуття стало надокучати багатьом аж надто часто.

Тривожні думки та переживання через невизначеність забирають у нас змогу повноцінно жити.

Аби не занепадати духом та відновлювати сили для боротьби з ворогами, дуже важливо вміти заспокоюватися вчасно.

Психологиня Галина Волошина розповіла про методи, що допоможуть позбутися хвилювання та зменшити стрес у такі непрості часи.

Саме дихання може подарувати бажаний спокій, а також налагодити сон.

Спробуйте зайняти зручне положення, розслабитися та зосередитися на своїх відчуттях.

Повільно зробіть глибокий вдих, затримайте повітря на 5 секунд, а потім повільно видихайте.

Таку техніку слід повторювати щонайменше 5 разів.

Аби ефект від вправи був максимальним, можна слухати заспокійливу музику.

Спробуйте напружити м’язи свого тіла на кілька секунд, а потім розслабити.

Повторюйте таку вправу для кожної ділянки тіла (руки, ноги, прес і т.д.) по кілька разів.

Така методика допоможе зняти напругу якомога швидше.

Спробуйте вимістити все, що вас турбує, на папері.

Ворог часом не такий страшний, коли бачиш його на власні очі.

Подумайте, як можна зобразити ваше хвилювання (форма, колір, фактура) й намалюйте його.

Обов’язково проаналізуйте свою картину.

Зображення можна доповнити деталями або ж узагалі порвати.

Обирайте найкращий метод для себе, заспокоюйте нерви й бережіть себе!

Фото: Pexels

