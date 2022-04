Відновлюємо здоровий сон: як позбутися нічних кошмарів?

Як позбутися від жахливих сновидінь вночі?

У період війни сон відіграє надзвичайно важливу роль у нашому житті, адже саме він дає нам енергію для розв’язання складних проблем.

Чимало людей із початком бойових дій почали скаржитися на проблеми з відпочинком.

Багатьом надокучають нічні кошмари, які виникають внаслідок довготривалого стресу та перевтоми.

Розповідаємо, як побороти жахливі сновидіння й повернути здоровий сон.

Цей метод часто використовують американські психотерапевти, коли працюють із людьми з ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад).

Його суть полягає в тому, що людина вигадує нову хорошу кінцівку для нав’язливого нічного кошмару, яку потрібно промовити вголос.

Своє доповнення так званого сюжету можна також виписати на окремому листку або записати на смартфоні.

Щодня ці нотатки потрібно щонайменше двічі читати перед сном.

Аби зрозуміти, як це працює на практиці, потрібен живий приклад.

Бійцю, який пережив Іловайський котел, щодня снився жах про те, як він тікає від страшного вибуху й на швидкості падає у глибоку яму.

Щоразу на цьому моменті він прокидався.

Цей жахливий сон мучив його протягом кількох років поспіль, аж поки він із психологом сам не змінив кінцівку сновидіння.

Військовий вигадав альтернативне завершення: замість ями він стрибає в неглибокий теплий басейн, де на нього чекають гарні дівчата.

Така тактика спрацювала: за кілька днів нічний кошмар зник і більше не повертався.

Цей метод — своєрідне доповнення техніки флешбеку (повернення в минуле).

Тобто, потрібно уявно завершити сон так, яки взагалі виключити будь-яку загрозу чи небезпеку.

Уявімо дівчину, якій щоночі сниться, як її наздоганяє гвалтівник.

Вона прокидається, вигадує, що їй вдалося втекти, однак сон все одно повторюється.

Річ у тому, що мозок запам’ятає, що вона втекла лише одного разу, але це не означає в її підсвідомості, що вона втече й наступного.

Значно дієвішим було б закінчення сну із таким сюжетом: дівчина тікала від насильника, а ним виявився її давній друг, який просто хотів її обійняти, а вона його не впізнала.

Важливо вигадувати свої власні сюжети, у які ви щиро вірите.

Тоді ви неодмінно зможете раз і назавжди побороти нічні жахіття.

Фото: Unsplash

