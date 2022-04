Сканування тіла та кокон безпеки: прості методи, що допоможуть побороти тривожність

Як швидко й просто знизити тривожність?

Під час війни нам вкрай складно контролювати свої емоції.

Паніка, страх за життя та безпеку близьких, невизначеність — усе це негативно позначається на нашому психологічному здоров’ї.

У такі непрості часи вкрай важливо слідкувати за своїм станом, аби не занепадати духом та мати енергію для боротьби й підтримки тих, хто цього вкрай потребує.

Психологиня Олена Здрілько поділилася простими методами, що допоможуть знизити тривожність в умовах бойових дій.

Аби відчути бажану гармонію, варто прислухатися до сигналів, які нам часто подає наше тіло.

Розкрийте долоні й покладіть їх на коліна, якщо ви сидите або ж опустіть їх, якщо стоїте.

Ноги слід поставити таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі та не схрещувалися.

“Внутрішнім поглядом” пройдіться по всьому тілу від п’яток до голови.

Дайте собі відповідь на запитання: “Що я відчуваю саме зараз?”.

Важливо фіксувати всі деталі: легкий вітерець, що лоскоче тіло, пришвидшене серцебиття і т.д.

Важливо повернутися в реальність.

Уважно розгляньте все, що стоїть навколо: ноутбук, пляшку води.

Опишіть кольори, форму, текстуру, запах, смак.

Це допоможе вам відчути себе тут і зараз.

Обійми — найкращі ліки проти страху.

Таким чином ми створюємо собі захист і своєрідний щит від усієї небезпеки.

Коли ми відчуваємо тривогу, варто контролювати своє дихання, адже воно відіграє важливо роль для нашого організму.

Аби відновити нормальний темп дихання, зробіть глибокий вдих, затримайте повітря на кілька секунд та повільно видихайте його так, щоб видих був довшим за вдих удвічі.

Спробуйте бодай частково позбутися від негативних думок, які не дають вам спокою.

Для цього існує чимало психологічних практик.

Одна з них — створення позитивних тверджень.

Наприклад, можна подивитися на двері приміщення й подумки сказати собі: “Дивися, вихід є!”.

Ви можете використовувати будь-які твердження, що допоможуть вам розвіятися.

Важливо дати собі можливість виговоритися та не боятися просити про допомогу.

Якщо вам некомфортно лишатися на самоті зі своїми думками, не соромтеся цього.

Часом нам потрібно, аби нас хтось вислухав, аби заспокоїтися.

Бережіть себе та своє емоційне здоров’я!

Фото: Pexels

