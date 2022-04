Правильні слова й обійми: що допоможе заспокоїти дитину, якій наснився нічний кошмар

Як заспокоїти дитину, якій наснився страшний сон?

Нічні кошмари можуть серйозно налякати і малечу, і дорослих.

В умовах постійного стресу через повномасштабну війну, дітям часто надокучають страшні сни.

У такі моменти вкрай важливо підібрати правильні слова підтримки, аби надалі дитина не боялась засинати.

Психологиня Світлана Ройз дала кілька простих порад, що допоможуть заспокоїти дитину, якій наснився жахливий сон.

Поки малеча не прокинулась та лежить із заплющеними очима, не варто торкатися до неї.

Якщо малечі сниться, як вона тікає від зловмисника або намагається звільнитися із закритого простору, зайвий тактильний контакт може налякати її ще більше.

Після того, як дитина прокинулась, потрібно сісти поряд і звернутися до неї на ім’я.

Важливо повернути налякану дитину до реальності.

Аби остаточно захистити малечу від уявної загрози, обійміть її, погойдайте та заспівайте колискову.

Можна також запропонувати дитині стиснути вашу руку, аби вона відчувала, що ви поруч і зараз вона вже не спить.

Аби кошмари не поверталися, важливо правильно обговорювати їх із дитиною.

Запропонуйте дитині самостійно відігнати всі страшні сни.

Наприклад, можна поплескати в долоні, після чого кошмар піде в країну снів, а ви з дитиною залишитеся в реальності.

Можна також запропонувати дитині подмухати на жахливі сни, аби вони розвіялися.

Обов’язково похваліть дитину після виконання всіх дій та скажіть: “Ти молодець, тобі вдалося подолати все самостійно”.

Якщо дитина не хоче розповідати, про що був сон, не змушуйте її.

Якщо ж малеча сама йде на контакт, нагадайте їй про те, що вона зараз у безпеці, вигадайте щит, який захищатиме її від усього зла.

Коли небезпека вже позаду, вкрай важливо правильно завершити сеанс терапії.

Обов’язково скажіть дитині: “Ти молодець, ти мені дуже допоміг/допомогла”.

В усіх страшних подіях завжди потрібно ставити крапку, аби не повертатися до їхнього початку й не переживати знов і знову щось травматичне для психіки.

Коли дитина спокійна, ви можете разом вигадати спільний пароль-нагадування про безпеку.

Ще може бути навіть ваша улюблена пісня, яку слід співати щоразу, коли дитині погано або вона чогось боїться.

Фото: Pexels

