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ICTV Ранок 21.04.2022 07:00
21.04.2022 07:00
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Дитячий тривожний рюкзачок: які речі знадобляться малечі

Дитячий тривожний рюкзачок: які речі знадобляться малечі

Що має бути в дитячому тривожному рюкзачку?

Тривожний рюкзачок уже давно став чимось звичним для українців.

Така рятівна сумка з усіма предметами першої потреби є майже в кожного українця.

Однак в умовах війни варто потурбуватися й про безпеку малечі.

Дітям теж потрібен свій тривожний рюкзачок, який може знадобитися в екстрених ситуаціях.

У Міністерстві освіти та науки розповіли, що саме варто покласти в дитячий тривожний рюкзачок.

Як скласти тривожний рюкзачок для дитини?

Експерти МОН радять батькам збирати рюкзачок разом із дітьми та пояснювати малечі, для чого потрібно складати всі речі на екстрений випадок.

У тривожному рюкзачку дитини мають бути:

  • сухофрукти та цукерки
  • дві пляшки води
  • ліки (їх мають зібрати батьки та навчити дитину ними користуватися), лейкопластир, антисептик
  • сухі та вологі серветки
  • зубна паска й щітка, мило, рушник
  • ліхтарик
Також по темі: Як зібрати дитячу аптечку: список ліків, що завжди мають бути під рукою Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Бути в контакті й озвучувати почуття: як діяти, якщо в дитини почалась істерика?
  • світлина з батьками
  • кілька улюблених іграшок малечі
  • змінний одяг
  • трохи грошей
  • картка з адресою проживання дитини та групою її крові;
  • картка з інформацією про близьких та батьків: прізвища та імена, номери телефонів, адреси проживання

Зверніть увагу на те, що діти мають розуміти, вони за жодних обставин не залишаться без вашої турботи, навіть за наявності рятівного рюкзачка.

Для малечі вкрай важлива підтримка дорослих, тож станьте надійною опорою для своїх дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зробити рятівну інформаційну бірку.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, Діти, надзвичайна ситуація
21.04.2022 07:00
Джерело: МОН України



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