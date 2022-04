Не фантазуй картинки страшного майбутнього. Як зупинити напад паніки

Як боротися із нападами паніки.

Люди, які пережили складні життєві обставини, чи які довгий час перебувають у стресі, іноді відчують як зненацька паралізує тіло та мозок.

Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми

Раптове охоплення страхом може застати тебе будь-де.

Психотерапевтка Анна Панченко розповіла, як самостійно впоратись з приступом.

Дихальна та серцево-судинна системи тісно пов’язані один з одним.

Повільне дихання уповільнює биття серця та заспокоює його.

Щоб прибрати напад паніки — починай рахувати якісь предмети, вирішувати про себе прості приклади або описувати свій стан.

Так перекладатимеш активність мозку з підкіркових структур (де знаходяться центри страху) в кору.

Забезпеч собі максимальну безпеку, яку можеш за цих умов.

Так ти хоч трохи заспокоїш свій рептильний мозок, який відповідає за виживання.

Мозок не відрізняє реальність і фантазії, і ти переживатимеш всі фантазії як реальність.

Обійми дітей, рідних. Чи погладь тварин.

Окситоцин дасть позитивні емоції та зменшить рівень гормонів стресу.

Довір себе та рідних Богові, Всесвіту.

Ти зробила все, що могла, для своєї безпеки та безпеки близьких.

Може допомогти молитва (не як церковний ритуал, а як діалог із чимось більшим).

Заспокійливі засоби, вітаміни, МgB6 можуть допомогти підтримати психоемоційний стан.

Якщо дуже погано і є суїцидальні думки – звернись до лікаря-психіатра для підбору антидепресантів (якщо така можливість).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи можна дозволяти собі радіти під час війни.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.