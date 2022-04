Позитив серед болю й жаху: чи можна дозволяти собі радіти під час війни?

Як продовжувати жити й радіти в умовах бойових дій?

Повномасштабна війна стала неабияким стресом для емоційного здоров’я кожного українця.

За кілька тижнів нам довелося навчитися існувати в умовах невизначеності та постійної паніки, що охоплювала людей, немов цунамі.

Через біль та горе, яке оточує нас під час війни, багатьом стало важко радіти та відчувати спокій.

Чимало людей починають корити себе за те, що вони щасливі, поки інші страждають.

Однак соромитися своїх емоцій не потрібно.

Психологиня Марина Діденко розповіла, чи можна дозволяти собі радість під час війни та чому це важливо.

Часом нам здається, що ми не заслуговуємо на щастя, коли навколо нас щодня помирають невинні люди та страждають ті, хто втратив свій будинок та рідних.

Багатьом соромно піти на каву, купити собі новий одяг, подивитися улюблену комедію, бо вся країна переживає горе.

Проте якщо у вас виникає бажання зайнятися буденними справами, звичними для мирних часів, це не робить вас поганою людиною.

Ніхто не зобов’язаний відчувати лише агресію, злість та пригніченість під час бойових дій.

Не намагайтеся відгородитися від позитиву, адже в складних та непередбачених ситуаціях саме він дає нам відчуття балансу та робить нас незламними.

Усі ми маємо право на радість, поява якої свідчить про те, що наші нагі емоційні медіатори добре працюють.

Саме радість і щастя можуть стати рятівною соломинкою, за яку можна ухопитися, коли ми починаємо тонути в болоті відчаю.

Як би важко не було це визнати, війна вже стала частиною нашого життя, як не можна викреслити або стерти.

А наше життя — це віра в майбутнє, любов, надія та боротьба, які не можуть співіснувати без щастя.

Фото: Pexels

