Без побутової хімії: чим помити посуд, якщо немає мийного засобу

Чим помити посуд, якщо немає мийного засобу?

Війна неабияк змінила наше життя, зокрема й побут.

Раніше на поличках магазинів зажди можна було знайти будь-що.

Однак в умовах бойових дій усе змінилося.

Зараз знайти засоби побутової хімії — непросте завдання, особливо в областях, де йдуть активні бої.

Проте помити посуд можна й без мийних засобів.

Розповідаємо, чим можна помити посуд, якщо немає мийного засобу.

Цей природний засіб знайдеться майже в кожного на кухні.

Насипте гірчичний порошок на місце забруднення й залиште його на 10-15 хвилин.

Для ще кращого ефекту можна додати до порошку кілька крапель оцту.

Це допоможе впоратися навіть зі старим жиром.

Справжній рятівник від жиру на посуді.

Лимонна кислота чудово прибере накип, а також подарує блиск столовим приладам.

Просто додай кілька столових ложок до теплої води, якою ти митимеш посуд.

Кислота впорається із забрудненнями не гірше за магазинну побутову хімію.

Справжня знахідка для всіх господинь.

Господарським милом можна не тільки випрати речі, а й вимити посуд до блиску.

Нанесіть мило на губку та протріть посуд піною.

Господарське мило не тільки очистить тарілки від бруду, а й продезінфікує їх.

Ще один незамінний житель будь-якої кухні, що чудово допоможе впоратися із жиром та відмити посуд.

Аби зробити розчин для миття, додайте 1-2 чайні ложки оцту і теплу воду, якою ви збираєтеся помити глибоку тарілку або сковорідку.

Добре потріть усі плями ганчірною й ретельно промийте тарілку водою.

Скляний посуд після такої процедури неодмінно сяятиме.

Цей чудодійний засіб упорається з усіма видами забруднень.

Содою можна відтерти навіть застарілий наліт, який не піддається рідким мийним засобам.

Додайте до соди кілька крапель води, аби утворилась суміш, схожа за консистенцією на кашу.

Нанесіть цю пасту на посуд, залиште на кілька хвилин і ретельно потріть увесь бруд.

Пам’ятайте про те, що сода може бути шкідливою для чутливої шкіри, тож захищайте руки рукавичками.

Фото: Pexels

