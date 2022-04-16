Прибираємо наслідки тривалої відсутності: як вивести цвіль з посуду

Як боротися з цвіллю на посуді?
Бойові дії змусили багатьох українців тікати якомога швидше з рідних осель, аби врятуватися від обстрілів.
В умовах паніки та страху за власне життя часу на збори було небагато.
Після повернення додому на багатьох чекає неприємний сюрприз: посуд і продукти, що залишилися в холодильнику на початку повномасштабної війни, вже встигли вкритися декількома шарами плісняви.
Аби врятувати посуд, у якому “зародилося нове життя”, достатньо зробити кілька простих кроків.
Розповідаємо, як вивести цвіль з посуду в домашніх умовах.
Як вивести цвіль з посуду?
Доступні засоби для боротьби з цвіллю
Цвіль не так просто вивести звичайною гарячою водою.
Аби посуд точно залишився чистим, можна скористатися такими доступними засобами:
- господарське мило
- рідкий мийний засіб
- оцет
- перекис водню 3%
- сода
- господарське мило
Перед миттям слід запастися губками та металевими мочалками, які допоможуть здерти зайвий наліт.
Якщо цвіль уже встигла облаштувати собі “ціле містечко” у вашому посуді, її надлишки спочатку можна прибрати за допомогою паперу.Також по темі: Як спекти хліб вдома: на дріжджах, на кефірі та на воді — прості рецепти Відновлюємо режим харчування: як змусити себе поїсти та не переїдати під час війни Воєнна кулінарія: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику
Після цього посуд варто залити окропом, який убиває цвіль та грибок.
Аби прибрати надокучливий запах цвілі, протріть посуд оцтом, дайте йому висохти та промийте посудину додатково в гарячій воді з використанням рідкого мийного засобу.
Як очистити різні типи посуду?
Якщо цвіль “оселилася” у вашій чашці, наповніть її перекисом водню або оцтовим розчином та залиште рідину настоюватися на 15 хвилин.
Після цього чашку слід ретельно промити з мийним засобом під гарячою водою.
До речі, посудину також можна очистити за допомогою соди, яку слід змішати з водою до консистенції каші.
Щоб прибрати цвіль з глиняного посуду, його варто промити, а потім наповнити холодною водою й поставити в духовку, розігріту до максимальної температури.
Аби не зіпсувати глиняний посуд, не використовуйте мийні засоби, які вкрай важко вимити.
До речі, якщо грибок та пліснява перекинулися з посуду на інші меблі або шафу, її слід протерти губкою, змоченою в оцті.
Власникам посудомийних машин взагалі потрібно зробити всього кілька кроків: змийте з посуду залишки їжі та плісняви, а потім поставте його до машини, налаштувавши максимальну температуру.
Однак зверніть увагу на те, що не будь-який посуд можна класти в спеціальну машину.
Чи придатний для приготування їжі посуд, у якому була цвіль?
Після ретельного миття та дезінфекції содою та лимоном скляного, емальованого та сталевого посуду, ним спокійно можна користуватися надалі.
А от дерев’яний посуд краще викинути, аби не наражати себе на небезпеку.
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