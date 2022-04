Прибираємо наслідки тривалої відсутності: як вивести цвіль з посуду

Як боротися з цвіллю на посуді?

Бойові дії змусили багатьох українців тікати якомога швидше з рідних осель, аби врятуватися від обстрілів.

В умовах паніки та страху за власне життя часу на збори було небагато.

Після повернення додому на багатьох чекає неприємний сюрприз: посуд і продукти, що залишилися в холодильнику на початку повномасштабної війни, вже встигли вкритися декількома шарами плісняви.

Аби врятувати посуд, у якому “зародилося нове життя”, достатньо зробити кілька простих кроків.

Розповідаємо, як вивести цвіль з посуду в домашніх умовах.

Цвіль не так просто вивести звичайною гарячою водою.

Аби посуд точно залишився чистим, можна скористатися такими доступними засобами:

Перед миттям слід запастися губками та металевими мочалками, які допоможуть здерти зайвий наліт.

Якщо цвіль уже встигла облаштувати собі “ціле містечко” у вашому посуді, її надлишки спочатку можна прибрати за допомогою паперу.

Після цього посуд варто залити окропом, який убиває цвіль та грибок.

Аби прибрати надокучливий запах цвілі, протріть посуд оцтом, дайте йому висохти та промийте посудину додатково в гарячій воді з використанням рідкого мийного засобу.

Якщо цвіль “оселилася” у вашій чашці, наповніть її перекисом водню або оцтовим розчином та залиште рідину настоюватися на 15 хвилин.

Після цього чашку слід ретельно промити з мийним засобом під гарячою водою.

До речі, посудину також можна очистити за допомогою соди, яку слід змішати з водою до консистенції каші.

Щоб прибрати цвіль з глиняного посуду, його варто промити, а потім наповнити холодною водою й поставити в духовку, розігріту до максимальної температури.

Аби не зіпсувати глиняний посуд, не використовуйте мийні засоби, які вкрай важко вимити.

До речі, якщо грибок та пліснява перекинулися з посуду на інші меблі або шафу, її слід протерти губкою, змоченою в оцті.

Власникам посудомийних машин взагалі потрібно зробити всього кілька кроків: змийте з посуду залишки їжі та плісняви, а потім поставте його до машини, налаштувавши максимальну температуру.

Однак зверніть увагу на те, що не будь-який посуд можна класти в спеціальну машину.

Після ретельного миття та дезінфекції содою та лимоном скляного, емальованого та сталевого посуду, ним спокійно можна користуватися надалі.

А от дерев’яний посуд краще викинути, аби не наражати себе на небезпеку.

Фото: Pexels

