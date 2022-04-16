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ICTV Ранок 16.04.2022 09:00
16.04.2022 09:00
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Прибираємо наслідки тривалої відсутності: як вивести цвіль з посуду

Прибираємо наслідки тривалої відсутності: як вивести цвіль з посуду

Як боротися з цвіллю на посуді?

Бойові дії змусили багатьох українців тікати якомога швидше з рідних осель, аби врятуватися від обстрілів.

В умовах паніки та страху за власне життя часу на збори було небагато.

Після повернення додому на багатьох чекає неприємний сюрприз: посуд і продукти, що залишилися в холодильнику на початку повномасштабної війни, вже встигли вкритися декількома шарами плісняви.

Аби врятувати посуд, у якому “зародилося нове життя”, достатньо зробити кілька простих кроків.

Розповідаємо, як вивести цвіль з посуду в домашніх умовах.

Як вивести цвіль з посуду?

Доступні засоби для боротьби з цвіллю

Цвіль не так просто вивести звичайною гарячою водою.

Аби посуд точно залишився чистим, можна скористатися такими доступними засобами:

  • господарське мило
  • рідкий мийний засіб
  • оцет
  • перекис водню 3%
  • сода
  • господарське мило

Перед миттям слід запастися губками та металевими мочалками, які допоможуть здерти зайвий наліт.

Якщо цвіль уже встигла облаштувати собі “ціле містечко” у вашому посуді, її надлишки спочатку можна прибрати за допомогою паперу.

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Після цього посуд варто залити окропом, який убиває цвіль та грибок.

Аби прибрати надокучливий запах цвілі, протріть посуд оцтом, дайте йому висохти та промийте посудину додатково в гарячій воді з використанням рідкого мийного засобу.

Як очистити різні типи посуду?

Якщо цвіль “оселилася” у вашій чашці, наповніть її перекисом водню або оцтовим розчином та залиште рідину настоюватися на 15 хвилин.

Після цього чашку слід ретельно промити з мийним засобом під гарячою водою.

До речі, посудину також можна очистити за допомогою соди, яку слід змішати з водою до консистенції каші.

Щоб прибрати цвіль з глиняного посуду, його варто промити, а потім наповнити холодною водою й поставити в духовку, розігріту до максимальної температури.

глиняний посуд

Аби не зіпсувати глиняний посуд, не використовуйте мийні засоби, які вкрай важко вимити.

До речі, якщо грибок та пліснява перекинулися з посуду на інші меблі або шафу, її слід протерти губкою, змоченою в оцті.

Власникам посудомийних машин взагалі потрібно зробити всього кілька кроків: змийте з посуду залишки їжі та плісняви, а потім поставте його до машини, налаштувавши максимальну температуру.

Однак зверніть увагу на те, що не будь-який посуд можна класти в спеціальну машину.

Чи придатний для приготування їжі посуд, у якому була цвіль?

Після ретельного миття та дезінфекції содою та лимоном скляного, емальованого та сталевого посуду, ним спокійно можна користуватися надалі.

А от дерев’яний посуд краще викинути, аби не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подовжити термін зберігання хліба.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, корисні поради, пліснява, посуд
16.04.2022 09:00
Джерело: Факти ICTV. Life



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