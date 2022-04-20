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ICTV Ранок 20.04.2022 10:55
20.04.2022 10:55
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Отримати відшкодування онлайн: як подати заявку про пошкоджене майно через додаток або портал Дія

Отримати відшкодування онлайн: як подати заявку про пошкоджене майно через додаток або портал Дія

Як подати заявку про пошкоджене під час війни майно через додаток або портал Дія?

Війна — це завжди руйнування. Вона забирає в невинних людей життя, здоров’я, сили та дах над головою.

Від початку активних бойових дій в Україні тисячі громадян втратили свої оселі через ворожі снаряди.

У такі непрості часи українцям дуже важлива підтримка держави, тож президент Володимир Зеленський зазначив, що всі, хто втратив дім після початку повномасштабного вторгнення РФ, отримають компенсацію.

Аби уникнути зайвої бюрократії та біганини по різних інстанціях, подати заявку на відшкодування можна в смартфоні або на своєму комп’ютері.

Розповідаємо, як надіслати запит на пошкоджене майно в застосунку або на порталі Дія.

Як подати заявку на пошкоджене під час бойових дій майно через Дію

Хто може отримати відшкодування?

Можливість отримати компенсацію за пошкоджене під час війни майно мають усі громадяни, чия нерухомість зазнала руйнувань від 24 лютого 2022 року.

Подати заявку мають право власники:

  • приватних будинків (до них належать і садибні, садові та дачні)
  • квартир
  • інших житлових приміщень, які не входять до складу будинку (у громадян має бути окреме право власності на такі приміщення).
Також по темі: Дія TV: як налаштувати українське телебачення у застосунку Грошова підтримка від держави за гостинність: як отримати виплати за надання прихистку 6500 грн отримають не всі. Хто має право на одноразову соціальну виплату під час війни

Як подати заявку через застосунок Дія?

Спершу слід оновити додаток до останньої версії.

Далі перейдіть до розділу Послуги та натисніть на опцію Пошкоджене майно.

Після цього потрібно заповнити спеціальну форму з указанням усієї необхідної інформації (ваші контактні дані, ПІБ, інформація про пошкоджену нерухомість, РНОКПП).

Як подати заявку через портал Дія?

Авторизуйтеся за посиланням та в розділі “Послуги” оберіть опцію “Земля, будівництво, нерухомість”.

Натисніть на пункт “Пошкоджене майно” й заповніть відповідну форму.

Після цього слід перевірити інформацію та відправити повідомлення.

Варто зазначити, що якщо ви вже подали заявку через додаток Дія, вам не потрібно робити це вдруге на порталі.

До речі, такою послугою можуть скористатися й працівники Центрів надання адміністративних послуг або нотаріуси, аби подати на порталі заявку за тих, хто не може відправити її самостійно.

А що буде після реєстрації заявки?

Після успішного подання заявки слід очікувати на інформацію про те, що процедура оцінки та відшкодування вже почалась.

Вона буде чітко визначена урядом незабаром.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати ФОП через портал Дія.

Фото: ДСНС України

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Теги: відшкодування, війна в Україні, Дія
20.04.2022 10:55
Джерело: Мінцифра



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