Швидко та зручно: як відкрити ФОП на порталі Дія

Як зареєструвати ФОП через портал Дія?

Під час війни економіка України неабияк потребує підтримки кожного українця.

І поки бізнес потроху починає оговтуватися від шоку, спричиненого бойовими діями, ініціативні українці створюють нові стартапи.

Аби допомогти підприємцям-початківцям, держава максимально спростила процедуру реєстрації, щоб заощадити нерви та час громадян.

Відтепер кожен за кілька хвилин може кожен з власного смартфона чи комп’ютера відкрити ФОП.

Розповідаємо, як зареєструвати ФОП у Дії.

Варто зазначити, що така можливість кілька тижнів тому була недоступною, аби убезпечити дані українців від зловмисників.

Однак зараз послуга знову працює для всіх.

Отож, аби відкрити ФОП у кілька кліків, потрібно:

Процедура займає не більше 10 хвилин.

Після її завершення заява автоматичне надійде в реєстр ФОП.

Її обробка там триватиме кілька секунд.

Фото: Pexels

