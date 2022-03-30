Швидко та зручно: як відкрити ФОП на порталі Дія

Як зареєструвати ФОП через портал Дія?

Під час війни економіка України неабияк потребує підтримки кожного українця.

І поки бізнес потроху починає оговтуватися від шоку, спричиненого бойовими діями, ініціативні українці створюють нові стартапи.

Аби допомогти підприємцям-початківцям, держава максимально спростила процедуру реєстрації, щоб заощадити нерви та час громадян.

Відтепер кожен за кілька хвилин може кожен з власного смартфона чи комп’ютера відкрити ФОП.

Розповідаємо, як зареєструвати ФОП у Дії.

Як відкрити ФОП на порталі Дія за кілька хвилин?

Варто зазначити, що така можливість кілька тижнів тому була недоступною, аби убезпечити дані українців від зловмисників.

Однак зараз послуга знову працює для всіх.

Отож, аби відкрити ФОП у кілька кліків, потрібно:

Авторизуватися на порталі

Заповнити спеціальну онлайн-форму

Перевірити дані та затвердити їх за допомогою електронного підпису.

Процедура займає не більше 10 хвилин.

Після її завершення заява автоматичне надійде в реєстр ФОП.

Її обробка там триватиме кілька секунд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як переказати гроші українській армії в Дії.

Фото: Pexels

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