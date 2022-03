Європейська допомога: де українців готові прийняти за спрощеною процедурою

Які європейські країни готові прийняти українських біженців.

Війна назавжди змінила життя українців.

Мільйони громадян нашої державі через обстріли й небезпеку змушені покидати свої оселі на невизначений строк і вирушати в невідомість.

Бойові дії дуже добре показують, хто з насправді готовий підтримати Україну в такий непростий період, а хто може встромити ножа в спину.

Десятки європейських країн гуртуються, щоб надати допомогу нашому мирному населенню, яке потерпає від дій шаленого диктатора Путіна.

Розповідаємо, які держави в Європі готові надати притулок українським вимушеним переселенцям.

За даними Державної прикордонної служби, після початку повномасштабної війни з України виїхали понад 875 тисяч громадян.

Найбільше біженців зараз перебувають у Польщі (понад 450 тисяч людей), Угорщині (понад 115 тисяч громадян), Словаччині, Румунії та Молдові.

Готові прийняти українців і в Португалії, Чехії, Німеччині, Литві й навіть у США.

Якщо раніше туристи з України мали змогу перебувати на європейській території всього 90 днів, то зараз нам дозволено жити в ЄС 3 роки.

Вимушені переселенці мають право на працевлаштування, медичну допомогу, освіту та житло протягом 1 року.

Якщо війна триватиме й надалі, статус біженця можна подовжити додатково на 2 роки.

Деякі країни також надають українцям щоденні виплати, якщо ті не мають змогу працювати.

Зауважте, що в період дії воєнного стану повнолітні чоловіки віком до 60 років не мають права виїхати з України.

Виняток можливий для тих, хто:

До речі, якщо ви бажаєте надати допомогу іншим переселенцям із житлом або самі шукаєте тимчасове місце для проживання, можете зазирнути на сайт Прихисток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити свою оселю від грабіжників у воєнний час.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.