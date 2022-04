Обходимо цензуру: як розповідати правду про війну, щоб не заблокували в соцмережах

Як доносити правду про війну в соцмережах, аби ваш акаунт не заблокували?

Після початку повномасштабної війни в Україні соцмережі стали майданчиком для правди.

Саме за допомогою Instagram та Facebook ми маємо можливість показати всьому світу звірства, які чинять окупанти на нашій землі.

Однак вищевказані платформи ставляться до постів про бойові дії з мінімальною лояльністю.

Більшість дописів із картинками наслідків обстрілів одразу видаляють за “мову ворожнечі та ворожі символи”, а деякі акаунти взагалі видаляють.

Розповідаємо, як правильно поширювати правду про війну в Україні в соцмережах та деморалізовувати ворогів, аби ваш профіль не заблокували.

Не вживайте лайку в дописах росіян, як би вам цього не хотілося.

Краще обійтися й без погроз та побажання смерті, адже саме за це найчастіше видаляють пости.

Якщо емоції все ж переповнюють вас і без нецензурної лексики описати свою думку не виходить, замінюйте деякі букви в словах на символи.

Наприклад, замість “о” пишіть “О”, замість “А” — “@”, а літеру “С” можна замінити на “$”.

Не варто радикалізувати своє вороже ставлення в постах.

Замість стверджувальних речень про свою ненависть пишіть риторичне запитання.

Маскуйте свої побажання для окупантів.

У разі видалення допису, спробуйте оскаржити рішення в Instagram та надіслати заявку на додатковий розгляд справи.

Якщо це не допоможе, опублікуйте пост заново, однак адаптуйте його.

Щоб відновити заблокований акаунт, варто звернутися до техпідтримки Instagram або Facebook та надіслати запит на розгляд вашої справи.

Пам’ятайте про те, що в підтримці працюють живі люди, а не комп’ютерні алгоритми, тож ви неодмінно зможете дочекатися зрозумілої відповіді, яка обґрунтує блокування сторінки.

Фото: Pexels

