Покарання від 3 до 5 років: за які фото та відео в соцмережах можна потрапити за ґрати

За які кадри в соцмережах можна сісти до в’язниці під час війни?

Необізнаність та байдужість під час війни можуть коштувати життя сотням людей.

Лише один пост у соцмережах здатний накликати біду на цілі райони.

Деякі громадяни діляться забороненими фотографіями та відео обстрілів через надмірну цікавість, комусь байдуже на небезпеку, а хтось хоче назбирати якомога більше коментарів та вподобань під “сенсаційними” дописами.

Хай там як, певну інформацію в умовах бойових дій оприлюднювати категорично заборонено, а незнання законів не звільняє від відповідальності.

Розповідаємо, за які кадри в соцмережах під час війни можна потрапити до в’язниці.

За жодних обставин не оприлюднюйте кадри, на яких видно:

За оприлюднення інформації про переміщення зброї та боєприпасів загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

За фото й відео в соцмережах, на яких є дані про переміщення або позиції ЗСУ, можна сісти за ґрати на термін від 5 до 8 років.

Дотримуйтеся правил безпеки в інформаційному полі та бережіть себе!

Фото: Pexels

