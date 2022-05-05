Покарання від 3 до 5 років: за які фото та відео в соцмережах можна потрапити за ґрати

За які кадри в соцмережах можна сісти до в’язниці під час війни?
Необізнаність та байдужість під час війни можуть коштувати життя сотням людей.
Лише один пост у соцмережах здатний накликати біду на цілі райони.
Деякі громадяни діляться забороненими фотографіями та відео обстрілів через надмірну цікавість, комусь байдуже на небезпеку, а хтось хоче назбирати якомога більше коментарів та вподобань під “сенсаційними” дописами.
Хай там як, певну інформацію в умовах бойових дій оприлюднювати категорично заборонено, а незнання законів не звільняє від відповідальності.
Розповідаємо, за які кадри в соцмережах під час війни можна потрапити до в’язниці.
За які фото та відео в мережі загрожує кримінальна відповідальність?
Чим суворо заборонено ділитися?
За жодних обставин не оприлюднюйте кадри, на яких видно:
- Ракети, які кудись летять або вже потрапили в будівлю.
- Місця обстрілів або влучення снарядів
- Адреси та координати активних боїв
- Назви зупинок транспорту, вулиць, магазинів та заводів.
- Переміщення ЗСУ, військові об’єкти та номерні знаки авто.
- Роботу ППО (протиповітряної оборони)
- Потерпілих чи загиблих, якщо офіційні дані ще не оприлюднили.
Яке покарання загрожує порушникам?
За оприлюднення інформації про переміщення зброї та боєприпасів загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.
За фото й відео в соцмережах, на яких є дані про переміщення або позиції ЗСУ, можна сісти за ґрати на термін від 5 до 8 років.
Дотримуйтеся правил безпеки в інформаційному полі та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися фактчек-ботом ПЕРЕВІРКА.
Фото: Pexels