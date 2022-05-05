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ICTV Ранок 05.05.2022 09:57
05.05.2022 09:57
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Покарання від 3 до 5 років: за які фото та відео в соцмережах можна потрапити за ґрати

Покарання від 3 до 5 років: за які фото та відео в соцмережах можна потрапити за ґрати

За які кадри в соцмережах можна сісти до в’язниці під час війни?

Необізнаність та байдужість під час війни можуть коштувати життя сотням людей.

Лише один пост у соцмережах здатний накликати біду на цілі райони.

Деякі громадяни діляться забороненими фотографіями та відео обстрілів через надмірну цікавість, комусь байдуже на небезпеку, а хтось хоче назбирати якомога більше коментарів та вподобань під “сенсаційними” дописами.

Хай там як, певну інформацію в умовах бойових дій оприлюднювати категорично заборонено, а незнання законів не звільняє від відповідальності.

Розповідаємо, за які кадри в соцмережах під час війни можна потрапити до в’язниці.

За які фото та відео в мережі загрожує кримінальна відповідальність?

Чим суворо заборонено ділитися?

За жодних обставин не оприлюднюйте кадри, на яких видно:

  • Ракети, які кудись летять або вже потрапили в будівлю.
  • Місця обстрілів або влучення снарядів
  • Адреси та координати активних боїв
  • Назви зупинок транспорту, вулиць, магазинів та заводів.
Також по темі: Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації? Як розпізнати фейк: 5 ознак, що видають фальшиві новини Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни - пам'ятка для мирного населення
  • Переміщення ЗСУ, військові об’єкти та номерні знаки авто.
  • Роботу ППО (протиповітряної оборони)
  • Потерпілих чи загиблих, якщо офіційні дані ще не оприлюднили.

Яке покарання загрожує порушникам?

За оприлюднення інформації про переміщення зброї та боєприпасів загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

За фото й відео в соцмережах, на яких є дані про переміщення або позиції ЗСУ, можна сісти за ґрати на термін від 5 до 8 років.

Дотримуйтеся правил безпеки в інформаційному полі та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися фактчек-ботом ПЕРЕВІРКА.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, кримінальна відповідальність, соцмережі
05.05.2022 09:57
Джерело: Мінцифра



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