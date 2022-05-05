Покарання від 3 до 5 років: за які фото та відео в соцмережах можна потрапити за ґрати

За які кадри в соцмережах можна сісти до в’язниці під час війни?

Необізнаність та байдужість під час війни можуть коштувати життя сотням людей.

Лише один пост у соцмережах здатний накликати біду на цілі райони.

Деякі громадяни діляться забороненими фотографіями та відео обстрілів через надмірну цікавість, комусь байдуже на небезпеку, а хтось хоче назбирати якомога більше коментарів та вподобань під “сенсаційними” дописами.

Хай там як, певну інформацію в умовах бойових дій оприлюднювати категорично заборонено, а незнання законів не звільняє від відповідальності.

Розповідаємо, за які кадри в соцмережах під час війни можна потрапити до в’язниці.

За які фото та відео в мережі загрожує кримінальна відповідальність?

Чим суворо заборонено ділитися?

За жодних обставин не оприлюднюйте кадри, на яких видно:

Ракети, які кудись летять або вже потрапили в будівлю.

Місця обстрілів або влучення снарядів

Адреси та координати активних боїв

Назви зупинок транспорту, вулиць, магазинів та заводів.

Переміщення ЗСУ, військові об’єкти та номерні знаки авто.

Роботу ППО (протиповітряної оборони)

Потерпілих чи загиблих, якщо офіційні дані ще не оприлюднили.

Яке покарання загрожує порушникам?

За оприлюднення інформації про переміщення зброї та боєприпасів загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

За фото й відео в соцмережах, на яких є дані про переміщення або позиції ЗСУ, можна сісти за ґрати на термін від 5 до 8 років.

Дотримуйтеся правил безпеки в інформаційному полі та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися фактчек-ботом ПЕРЕВІРКА.

Фото: Pexels

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