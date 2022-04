Заборони в Страсний тиждень 2022 по днях: що можна й не можна їсти

Седмиця або Страсний тиждень починається рівно за сім днів до Великодня.

Цьогоріч він триватиме з 18 по 23 квітня.

Оскільки цей тиждень стане останнім періодом Великого посту, варто знати про заборони, яких краще не порушувати.

Розповідаємо, що можна, а що не варто їсти в Страсний тиждень.

У період з 18 по 28 квітня 2022 року слід відмовитися від продуктів, які містять рибу, яйці, м’ясо та птицю.

Заборонено їсти й шоколад, молочні продукти, соління, макарони, білий хліб та прянощі.

Алкоголь вживати також не можна.

У перший день Седмиці краще з’їсти сирі овочі та фрукти, хліб, а також поживні горіхи й мед.

Цього дня краще зробити собі один перекус за день у вечірній час.

Як і в перший день Страсного тижня, цього дня можна їсти сирі овочі й фрукти, хліб, горіхи та мед.

На третій день Страсного тижня також краще обмежитися хлібом, сирими фруктами й овочами, горіхами та медом.

У цей день не рекомендовано вживати жирні продукти, навіть рослинну олію.

У Чистий четвер можна їсти сирі фрукти й овочі, мед, горіхи та хліб.

До речі, саме цього дня господині фарбують яйця та печуть паски до Великодня, а також ретельно прибирають у домівках, аби звільнитися від усього зайвого та впустити в життя добро.

Цього дня краще взагалі відмовитися від їжі.

Однак суворо постувати варто не всім: враховуйте свій вік, стан здоров’я та емоційний стан

На шостий день Страсного тижня можна з’їсти сирі фрукти й овочі, горіхи, хліб та мед.

На сьомий день закінчується Великий піст, тож усі обмеження в харчуванні зникають.

Проте варто пам’ятати, що великі порції калорійної та жирної їжі можуть нашкодити організму, тож споживати продукти варто відповідально.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022.

Фото: Pexels

