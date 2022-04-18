Заборони в Страсний тиждень 2022 по днях: що можна й не можна їсти

Седмиця або Страсний тиждень починається рівно за сім днів до Великодня.
Цьогоріч він триватиме з 18 по 23 квітня.
Оскільки цей тиждень стане останнім періодом Великого посту, варто знати про заборони, яких краще не порушувати.
Розповідаємо, що можна, а що не варто їсти в Страсний тиждень.
Чого не можна їсти у Страсний тиждень?
У період з 18 по 28 квітня 2022 року слід відмовитися від продуктів, які містять рибу, яйці, м’ясо та птицю.
Заборонено їсти й шоколад, молочні продукти, соління, макарони, білий хліб та прянощі.
Алкоголь вживати також не можна.
Що можна їсти у Страсний тиждень по днях
Світлий понеділок
У перший день Седмиці краще з’їсти сирі овочі та фрукти, хліб, а також поживні горіхи й мед.
Цього дня краще зробити собі один перекус за день у вечірній час.
Чистий вівторок
Як і в перший день Страсного тижня, цього дня можна їсти сирі овочі й фрукти, хліб, горіхи та мед.
Страсна середа
На третій день Страсного тижня також краще обмежитися хлібом, сирими фруктами й овочами, горіхами та медом.
У цей день не рекомендовано вживати жирні продукти, навіть рослинну олію.
Чистий четвер
У Чистий четвер можна їсти сирі фрукти й овочі, мед, горіхи та хліб.
До речі, саме цього дня господині фарбують яйця та печуть паски до Великодня, а також ретельно прибирають у домівках, аби звільнитися від усього зайвого та впустити в життя добро.
Страсна п’ятниця
Цього дня краще взагалі відмовитися від їжі.
Однак суворо постувати варто не всім: враховуйте свій вік, стан здоров’я та емоційний стан
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Велика субота
На шостий день Страсного тижня можна з’їсти сирі фрукти й овочі, горіхи, хліб та мед.
Великодня неділя
На сьомий день закінчується Великий піст, тож усі обмеження в харчуванні зникають.
Проте варто пам’ятати, що великі порції калорійної та жирної їжі можуть нашкодити організму, тож споживати продукти варто відповідально.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022.
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