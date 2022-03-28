Пережити мобілізацію: як подолати перший страх після отримання повістки

Як упоратися зі страхом під час мобілізації?

Українці продовжують мужньо давати відсіч нахабним загарбникам.

Наші незламні захисники до останнього подиху боронять рідну землю від окупантів, однак зараз їм неабияк потрібна допомога.

Аби укріпити фронт, у воєнні часи зазвичай проводять процедуру мобілізації.

Дуже часто це поняття викликає в громадян страх та паніку, але в умовах бойових дій без цього кроку подолати ворогів неможливо.

Психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Наталія Портницька розповіла, як опанувати себе після отримання повістки.

Як заспокоїтися та подолати страх під час мобілізації?

Які емоції можуть виникати?

Варто розуміти, що боятися — це нормально.

— Повідомлення про мобілізацію в цій ситуації викликає різкі, але короткотривалі реакції. Неочікувана повістка, недостатність вихідної інформації, необхідність швидких рішень, які кардинально змінюють життєві плани, може викликати розгубленість, підвищення тривоги, ступор або метушливість, — зазначила лікарка.

Аби не занепадати духом і не втрачати енергію, слід боротися з негативними емоціями.

Як заспокоїтися?

одразу після отримання повістки зупиніться на кілька хвилин та зробіть кілька коротких вдихів та довгих видихів.

не соромтеся своїх емоцій, адже страх – це нормальна реакція, бо безстрашних людей не існує.

поділіться з близькими своїми страхами, озвучуйте їх якомога чіткіше, аби вони не здавалися незвіданими.

за жодних обставин не вживайте алкоголь або психоактивні речовини, адже вони дадуть лише короткотривалий ефект.

визначтесь із планом дій: як ви добиратиметеся до пункту збору, що складете до рюкзака.

Як діяти у військовій частині?

Після прибуття до визначеної частини, познайомтеся із майбутніми побратимами, які в разі потреби також можуть вас підтримати.

Візьміть у них контакти та попросіть дозволу тримати комунікувати зі своїми близькими через них у разі проблем із вашим телефоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Міністерство оборони України

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