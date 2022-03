Пережити мобілізацію: як подолати перший страх після отримання повістки

Як упоратися зі страхом під час мобілізації?

Українці продовжують мужньо давати відсіч нахабним загарбникам.

Наші незламні захисники до останнього подиху боронять рідну землю від окупантів, однак зараз їм неабияк потрібна допомога.

Аби укріпити фронт, у воєнні часи зазвичай проводять процедуру мобілізації.

Дуже часто це поняття викликає в громадян страх та паніку, але в умовах бойових дій без цього кроку подолати ворогів неможливо.

Психотерапевтка, кандидатка психологічних наук Наталія Портницька розповіла, як опанувати себе після отримання повістки.

Які емоції можуть виникати?

Варто розуміти, що боятися — це нормально.

Аби не занепадати духом і не втрачати енергію, слід боротися з негативними емоціями.

Після прибуття до визначеної частини, познайомтеся із майбутніми побратимами, які в разі потреби також можуть вас підтримати.

Візьміть у них контакти та попросіть дозволу тримати комунікувати зі своїми близькими через них у разі проблем із вашим телефоном.

Фото: Міністерство оборони України

