Великодній кошик 2022: у скільки цьогоріч обійдуться продукти до свята

Скільки коштуватиме Великодній кошик 2022?

Цьогоріч Великдень стане особливим для всіх українців, адже ми святкуватимемо під час воєнного стану.

Попри те, що освячувати паску безпечно буде не в усіх областях, громадяни все одно готуються до свята.

Однак зараз купити все необхідне для Великоднього столу не так просто: необхідні продукти суттєво здорожчали.

Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, на скільки зросла вартість Великоднього кошика порівняно з 2021 роком.

Детальніше читай у матеріалі.

Скільки коштуватиме Великодній кошик 2022?

На скільки зросла вартість середнього кошика?

Науковці з Інституту аграрної економіки заявили, що цьогоріч великодній кошик, до якого входять яйця, паска, сало, буженина, домашня ковбаса, вершкове масло, твердий та м’який сири, сіль та хрін, обійдеться приблизно в 972 грн.

Такий продуктовий набір задовольнить потреби сім’ї з чотирьох людей.

Зверніть увагу на те, що дослідження проводилося, виходячи з цін у супермаркетах на початок квітня 2022 року.

Відтак, порівняно з минулим роком, великодній кошик здорожчав на 192 гривні або 24,6 % (вартість кошика у 2021 році становила приблизно 780 грн).

На скільки зросли ціни на окремі продукти?

Цьогоріч домашня паска за традиційним рецептом (6 яєць, 400 г цукру, 700 г борошна, 150 г вершкового масла, 200 г родзинок, 300 г молока, 40 г дріжджів) коштуватиме приблизно 134 грн за 1 кг готової страви.

Варто зауважити, що за рік вартість паски зросла на 11,7%.

Така зміна ціни зумовлена здорожчанням вершкового масла (на 24,5 %), молока (на 50,4%) та борошна (на 58,8%).

Не змінилась ціна лише на яйця: десяток можна придбати за 36 грн, як і торік.

А от інші складові великоднього кошика стали дорожчими на 11,7-58,0%:

500 г домашньої ковбаси можна придбати за 160 грн (+23,1 %).

500 г буженини – за 168 грн (+24,4%).

500 г сала обійдуться в 79 грн (+ 58%).

500 г вершкового масла можна купити за 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г, +22,8%).

500 г твердого сиру – 150 грн (здорожчання на 25%).

500 г м’якого сиру можна придбати приблизно за 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г, здорожчання на 55%).

250 г хріну – 14 грн. Торік ціна коливалась у межах від 10 до 18 грн та залежала від виробника.

Якщо ви захочете покласти до кошика огірки, помідори, червоне вино та яблука, доведеться викласти за нього 1210 грн, тобто на 247 грн або на 25,6 % більше, ніж минулого року.

У ціні суттєво додали овочі: торік вони були дешевшими в 1,9-2,1 раза.

Відтак, пів кілограма тепличних томатів можна купити за 48 грн 84-115 грн за 1 кг), а 0, 5 кг огірків коштуватимуть до 60 грн (80-148 грн за 1 кг).

Яблука у 2022 році коштують, як і раніше – приблизно 10 грн за 0,5 кг.

Аби випити Кагору на Великдень 2022, готуйтеся заплатити близько 120 грн.

Пляшку коштує в середньому від 80 до 135 грн.

*моніторинг цін на першорядні харчі проводився в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus, станом на 7 квітня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022.

Фото: Unsplash

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