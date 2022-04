Прикривати дихальні шляхи та нічого не їсти: як діяти в разі хімічної атаки

Що робити в разі атаки із застосуванням хімічної зброї?

Російські окупанти вже давно перейшли всі межі правових та моральних норм.

Звірства, які вони чинять на території України обурюють увесь світ, адже така небачена жорстокість не вкладається в голові, особливо у ХХІ столітті.

Мирному населенню варто бути готовими до будь-якого перебігу подій, адже ворог непередбачуваний.

Після новин про ймовірне застосування хімічної зброї в Маріуполі особливу увагу слід приділити правилам безпеки в разі застосування шкідливих речовин.

Розповідаємо, як діяти під час хімічної атаки, аби вберегти своє життя.

В умовах війни кожен цивільний має слідкувати за офіційними джерелами інформації.

Саме вони найпершими оголошують початок хімічної атаки, а також надають основні ознаки виявлених речовин та рекомендації щодо убезпечення від них.

У перевірених джерелах також буде інформація про способи звернення постраждалих від хімічної зброї та номери екстрених служб, вказівки для проведення евакуації та рекомендації з надання первинної допомоги.

Коли використання конкретних видів хімічної зброї підтвердиться, інструкції розширять та доповнять деталями.

У багатьох постраждалих від небезпечних речовин можна спостерігати таку реакцію організму:

Якщо ви перебуваєте на відкритому просторі, терміново покиньте територію ураження.

Пересувайтеся якомога швидше, однак не біжіть.

Ваше дихання має бути повільним, аби ви вдихали якомога менше отруйних речовин.

Якщо хімічна атака почалася, а ви перебуваєте в машині, варто з’їхати на узбіччя й не заважати руху інших автомобілів.

Якомога швидше закрийте всі вентиляційні отвори, що втягують повітря (зокрема, кондиціонер) та зупиніть роботу двигуна автівки.

За можливості прикрийте дихальні шляхи хустинкою, маскою для обличчя або шарфом.

Аби убезпечити себе, прямуйте на найвищий поверх будівлі з якомога меншою кількістю вікон і дверей.

Заблокуйте потік повітря в приміщенні: закрийте всі вентиляційні отвори, двері, вікна, щілини.

Також варто якомога швидше увімкнути новини та дочекатися інформації про те, коли можна буде виходити на вулицю.

В разі евакуації з території, що зазнали удару хімічною зброєю, одягніть щільний та чистий одяг, що має закривати всі ділянки тіла.

За можливості одягніть окуляри, маску для обличчя, шапку й рукавички, а також дощовик.

Пам’ятайте про те, що не можна повертатися в зону ураження до того, як ДСНС або інші екстрені служби нададуть відповідний дозвіл.

Певні території можуть бути небезпечними для людини протягом кількох місяців після хімічної атаки.

