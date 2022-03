Заклеювати вікна й лишатися на місці: як діяти в разі штурму вашого міста?

Що робити містянам під час штурму?

У період війни особливо важливо зберігати спокій в екстремальних ситуаціях та знати, як діяти під час небезпеки.

Кілька простих порад можуть зберегти життя і під час обстрілу, і під час обвалу будинків.

Обізнаність і спокій — наші найкращі рятівники в разі надзвичайних подій.

Центр протидії дезінформації при РНБО України розмістили на своєму каналі в Телеграмі інструкцію, що допоможе захиститися під час штурму вашого міста.

Обов’язково щільно заклейте смужками скотчу всі вікна.

Клейкі стрічки мають прилягати одна до одної.

Варто зауважити, що під час обстрілів не слід підходити навіть до захищених вікон.

Бажано триматися якомога далі від скла, адже осколки можуть завдати поранень.

В разі обстрілів на вулиці перебувати вкрай небезпечно.

Перечекайте небезпеку вдома або в захищеному місці.

Ваш телефон завжди має бути зарядженим, аби за потреби ви могли повідомити про місце свого перебування.

Під час штурму світло може вимкнутися, тож можливості підзарядити смартфон уже не буде.

Вночі взагалі не варто вмикати освітлення.

Якщо без світла не обійтися, потурбуйтеся про те, щоб йог не було видно ззовні.

Освітлення допомагає ворогу орієнтуватися й знаходити нових жертв, тож будьте обережними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти при зустрічі з окупантами.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.