Як захистити свій обліковий запис в Telegram: поради Кіберполіції

Все, що потрібно знати про те, як захистити акаунт в Телеграм.

З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

Тому варто подбати про безпеку його використання.

Кіберполіція покроково дає поради щодо захисту облікового запису.

Не баріться і не нехтуйте безпекою!

Заходь в розділ «Приватність і безпека» або «Конфіденційність» та змінюй налаштування, як вказано нижче:

Для безпеки ІР-адреси використовуй сервіси VPN.

Фото: Рixabaу

