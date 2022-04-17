Як захистити свій обліковий запис в Telegram: поради Кіберполіції

Все, що потрібно знати про те, як захистити акаунт в Телеграм.
З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.
Тому варто подбати про безпеку його використання.
Кіберполіція покроково дає поради щодо захисту облікового запису.
Не баріться і не нехтуйте безпекою!
Як захистити свій Телеграм-акаунт
Налаштування конфіденційності облікового запису
Заходь в розділ «Приватність і безпека» або «Конфіденційність» та змінюй налаштування, як вказано нижче:
- Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
- Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти
- Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
- Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
- Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете)
- Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають)
- Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти
Захист облікового запису
- Встанови пароль для розблокування входу в Telegram
- Увімкни Автоблокування Телеграм на одну хвилину чи 5 хвилин
- Увімкни двофакторну автентифікацію для свого облікового запису
Для безпеки ІР-адреси використовуй сервіси VPN.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про як боротися з фейками.
Фото: Рixabaу