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ICTV Ранок 17.04.2022 17:15
17.04.2022 17:15
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Як захистити свій обліковий запис в Telegram: поради Кіберполіції

Як захистити свій обліковий запис в Telegram: поради Кіберполіції

Все, що потрібно знати про те, як захистити акаунт в Телеграм.

З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

Тому варто подбати про безпеку його використання.

Кіберполіція покроково дає поради щодо захисту облікового запису.

Не баріться і не нехтуйте безпекою!

Як захистити свій Телеграм-акаунт

Налаштування конфіденційності облікового запису

Заходь в розділ «Приватність і безпека» або «Конфіденційність» та змінюй налаштування, як вказано нижче:

  • Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
  • Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти
  • Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
  • Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
  • Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете)
  • Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають)
  • Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти
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Захист облікового запису

  • Встанови пароль для розблокування входу в Telegram
  • Увімкни Автоблокування Телеграм на одну хвилину чи 5 хвилин
  • Увімкни двофакторну автентифікацію для свого облікового запису

Для безпеки ІР-адреси використовуй сервіси VPN.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про як боротися з фейками.

Фото: Рixabaу

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Теги: кібербезпека, соціальні мережі
17.04.2022 17:15



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