Як захистити свій обліковий запис в Telegram: поради Кіберполіції

Все, що потрібно знати про те, як захистити акаунт в Телеграм.

З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

Тому варто подбати про безпеку його використання.

Кіберполіція покроково дає поради щодо захисту облікового запису.

Не баріться і не нехтуйте безпекою!

Як захистити свій Телеграм-акаунт

Налаштування конфіденційності облікового запису

Заходь в розділ «Приватність і безпека» або «Конфіденційність» та змінюй налаштування, як вказано нижче:

Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто

Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти

Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто

Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти

Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете)

Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають)

Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти

Захист облікового запису

Встанови пароль для розблокування входу в Telegram

Увімкни Автоблокування Телеграм на одну хвилину чи 5 хвилин

Увімкни двофакторну автентифікацію для свого облікового запису

Для безпеки ІР-адреси використовуй сервіси VPN.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про як боротися з фейками.

Фото: Рixabaу

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