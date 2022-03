Даємо відсіч російським хакерам: як захиститися від кіберзлочинців?

Як захистити свої дані від кіберзлочинців?

Російські хакери ще задовго до початку повномасштабного наступу країни-агресора на Україну почали вести провальну кібервійну.

У період війни користувачам слід бути особливо обачними, аби ворог не мав шансів на перемогу ані на полі бою, ані на інформаційному фронті.

Кілька простих кроків можуть допомогти вберегтися від зловмисників в інтернеті.

Держспецзв’язку поділилося кількома правилами кібербезпеки, які варто знати кожному в такі непрості часи.

Комп’ютер будь-якого сучасного користувача не може існувати без антивірусу.

Обов’язково встановіть або оновіть спеціальну програму та якомога частіше робіть діагностику.

Перевіряйте ваш пристрій на наявність загроз та усувайте їх до того, як вашими даними скористаються зловмисники.

Складні паролі в мережах стоять на варті нашої кібербезпеки.

За можливості замініть їх у своїх соцмережах, на сайтах та в банківських акаунтах.

Експерти радять обирати якомога складніші комбінації з символів та літер.

Усі копії важливих документів мають зберігатися в кількох екземплярах на хмарних сховищах або різних пристроях.

Часом хакери знищують дані на комп’ютерах без змоги відновлення, тож варто мати кілька запасних варіантів.

Саме “піратське” ПЗ допомагає російським злочинцям отримувати дані користувачів.

Аби не стати жертвою хакерів, користуйтеся програмним забезпеченням від офіційних розробників.

Розробники постійно працюють над технічним і безпековим удосконаленням своїх комп’ютерних програм або додатків.

Попередні версії певних застосунків часто захищені слабше за новіші.

Саме тому важливо їх систематично оновлювати.

Нова технологія входу в акаунти в соцмережах допоможе вберегтися від злочинців, що намагатимуться зламати ваші дані.

Система оповістить вас, коли хтось спробує зламати акаунт та попросить підтвердити вхід.

Фейки — вірні друзі кіберзловмисників.

Не поширюйте неперевірені посилання й інформацію, що може посіяти паніку й дестабілізує ситуацію в країні.

Дбайте про свою безпеку в інтернет-просторі й бережіть себе!

Фото: Pexels

