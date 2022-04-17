Вербна неділя 2022: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Цьогоріч православні українці святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.
За повір’ями це свято асоціюється з оновленням та народженням усього світлого.
І не дарма, адже цей день припадає на період, коли все навкруги оживає та розквітає.
Аби підняти близьким настрій у такі непрості часи, не забудь привітати їх із цим священним днем.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання з Вербною неділею 2022 в прозі, віршах, смс та картинках.
Обирай найкращі й надсилай усім, кого цінуєш.
Привітання з Вербною неділею у віршах
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
***
Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень… залишилось мало.
Верба хай б’є з усієї сили,
Нехай здоров’я додає,
Усі щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
Привітання з Вербною неділею в прозі
Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і добробуту. Зберігайте і захищайте одне одного від неприємностей, як легке полум’я свічки від випадкового подуву вітру.
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Вітаю з Вербною Неділею й хочу побажати, щоб вербні гілочки тебе як слід «побили» і позбавили від болю — душевного і фізичного, щоб у цей день душа твоя повірила у диво, а серце знайшло надію, щоб на твоє життя пролився яскравий промінчик світла щастя, радості й любові.
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Сьогодні я вітаю вас з Вербною Неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!Також по темі: Великодній кошик 2022: у скільки цьогоріч обійдуться продукти до свята ТОП-5 страв для для Великоднього столу Буде перемога добра над злом. Митрополит Епіфаній розповів, як ми будемо святкувати Великдень цьогоріч
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У Вербну неділю – настрій весняний! Нехай священна верба стане грізною зброєю у твоїх руках, якою ти зможеш проганяти від себе всі неприємності та невдачі. І нехай Господь удосконалить твій характер гнучкістю вербової гілки, і навчить тебе швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації.
Вербна неділя – короткі СМС привітання
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
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Нехай у Вербну Неділю Господь оберігає Ваших близьких від негоди, а щастя, радість і удача завжди йдуть поруч і допомагають у досягненні задуманого.
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Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
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Хай чисте свято Вербної неділі обдарує Вас світлом і любов’ю, зробить Вашу родину згуртованішою та міцнішою!
Вербна неділя – привітання в картинках
Нагадаємо, раніше ми розповідали традиції й заборони на Вербну неділю.
Фото: Pexels