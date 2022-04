Вербна неділя 2022: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Цьогоріч православні українці святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

За повір’ями це свято асоціюється з оновленням та народженням усього світлого.

І не дарма, адже цей день припадає на період, коли все навкруги оживає та розквітає.

Аби підняти близьким настрій у такі непрості часи, не забудь привітати їх із цим священним днем.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання з Вербною неділею 2022 в прозі, віршах, смс та картинках.

Обирай найкращі й надсилай усім, кого цінуєш.

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

***

Сьогодні героїня дня

Простенька гілочка вербова,

Несуть її усі зрання

Йдучи у храм по Боже слово.

Я вас вітаю з днем ясним,

Ми рік його усі чекали!

Воскресне скоро Божий Син!

Ще тиждень… залишилось мало.

Верба хай б’є з усієї сили,

Нехай здоров’я додає,

Усі щоб Паски відкусили!

Прийміть вітаннячко моє!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і добробуту. Зберігайте і захищайте одне одного від неприємностей, як легке полум’я свічки від випадкового подуву вітру.

***

Вітаю з Вербною Неділею й хочу побажати, щоб вербні гілочки тебе як слід «побили» і позбавили від болю — душевного і фізичного, щоб у цей день душа твоя повірила у диво, а серце знайшло надію, щоб на твоє життя пролився яскравий промінчик світла щастя, радості й любові.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною Неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

У Вербну неділю – настрій весняний! Нехай священна верба стане грізною зброєю у твоїх руках, якою ти зможеш проганяти від себе всі неприємності та невдачі. І нехай Господь удосконалить твій характер гнучкістю вербової гілки, і навчить тебе швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації.

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

***

Нехай у Вербну Неділю Господь оберігає Ваших близьких від негоди, а щастя, радість і удача завжди йдуть поруч і допомагають у досягненні задуманого.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Хай чисте свято Вербної неділі обдарує Вас світлом і любов’ю, зробить Вашу родину згуртованішою та міцнішою!

