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ICTV Ранок 17.04.2022 06:00
17.04.2022 06:00
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Вербна неділя 2022: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Вербна неділя 2022: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Цьогоріч православні українці святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

За повір’ями це свято асоціюється з оновленням та народженням усього світлого.

І не дарма, адже цей день припадає на період, коли все навкруги оживає та розквітає.

Аби підняти близьким настрій у такі непрості часи, не забудь привітати їх із цим священним днем.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання з Вербною неділею 2022 в прозі, віршах, смс та картинках.

Обирай найкращі й надсилай усім, кого цінуєш.

Привітання з Вербною неділею у віршах

З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!

***

Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень… залишилось мало.
Верба хай б’є з усієї сили,
Нехай здоров’я додає,
Усі щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!

***

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!

Привітання з Вербною неділею в прозі

Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і добробуту. Зберігайте і захищайте одне одного від неприємностей, як легке полум’я свічки від випадкового подуву вітру.

***

Вітаю з Вербною Неділею й хочу побажати, щоб вербні гілочки тебе як слід «побили» і позбавили від болю — душевного і фізичного, щоб у цей день душа твоя повірила у диво, а серце знайшло надію, щоб на твоє життя пролився яскравий промінчик світла щастя, радості й любові.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною Неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

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***

У Вербну неділю – настрій весняний! Нехай священна верба стане грізною зброєю у твоїх руках, якою ти зможеш проганяти від себе всі неприємності та невдачі. І нехай Господь удосконалить твій характер гнучкістю вербової гілки, і навчить тебе швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації.

Вербна неділя – короткі СМС привітання

Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!

***

Нехай у Вербну Неділю Господь оберігає Ваших близьких від негоди, а щастя, радість і удача завжди йдуть поруч і допомагають у досягненні задуманого.

***

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.

***

Хай чисте свято Вербної неділі обдарує Вас світлом і любов’ю, зробить Вашу родину згуртованішою та міцнішою!

Вербна неділя – привітання в картинках

Нагадаємо, раніше ми розповідали традиції й заборони на Вербну неділю.

Фото: Pexels

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Теги: привітання
17.04.2022 06:00



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