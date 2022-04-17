Вербна неділя 2022: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Цьогоріч православні українці святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

За повір’ями це свято асоціюється з оновленням та народженням усього світлого.

І не дарма, адже цей день припадає на період, коли все навкруги оживає та розквітає.

Аби підняти близьким настрій у такі непрості часи, не забудь привітати їх із цим священним днем.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання з Вербною неділею 2022 в прозі, віршах, смс та картинках.

Обирай найкращі й надсилай усім, кого цінуєш.

Привітання з Вербною неділею у віршах

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

***

Сьогодні героїня дня

Простенька гілочка вербова,

Несуть її усі зрання

Йдучи у храм по Боже слово.

Я вас вітаю з днем ясним,

Ми рік його усі чекали!

Воскресне скоро Божий Син!

Ще тиждень… залишилось мало.

Верба хай б’є з усієї сили,

Нехай здоров’я додає,

Усі щоб Паски відкусили!

Прийміть вітаннячко моє!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

З Вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди – щирі й добріші!

Хай вервичка щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Привітання з Вербною неділею в прозі

Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і добробуту. Зберігайте і захищайте одне одного від неприємностей, як легке полум’я свічки від випадкового подуву вітру.

***

Вітаю з Вербною Неділею й хочу побажати, щоб вербні гілочки тебе як слід «побили» і позбавили від болю — душевного і фізичного, щоб у цей день душа твоя повірила у диво, а серце знайшло надію, щоб на твоє життя пролився яскравий промінчик світла щастя, радості й любові.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною Неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

***

У Вербну неділю – настрій весняний! Нехай священна верба стане грізною зброєю у твоїх руках, якою ти зможеш проганяти від себе всі неприємності та невдачі. І нехай Господь удосконалить твій характер гнучкістю вербової гілки, і навчить тебе швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації.

Вербна неділя – короткі СМС привітання

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

***

Нехай у Вербну Неділю Господь оберігає Ваших близьких від негоди, а щастя, радість і удача завжди йдуть поруч і допомагають у досягненні задуманого.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Хай чисте свято Вербної неділі обдарує Вас світлом і любов’ю, зробить Вашу родину згуртованішою та міцнішою!

Вербна неділя – привітання в картинках

Нагадаємо, раніше ми розповідали традиції й заборони на Вербну неділю.

Фото: Pexels

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