Вербна неділя 2022: дата, традиції й заборони

У 2022 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах повномасштабної війни?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.

Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.

Однак у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні й символізує початок нового життя.

У цей день заведено вітати одне одного зі святом, відвідувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.

Їх потрібно зберігати вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.

Утім, в умовах бойових дій іти до церкви не бажано в деяких областях України. Найкращий спосіб поринути у світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.

Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та добробут.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022 в Україні.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.