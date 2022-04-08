Вербна неділя 2022: дата, традиції й заборони

У 2022 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах повномасштабної війни?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Коли святкують Вербну неділю 2022

Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.

Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.

Вербна неділя – що це за свято

Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.

Однак у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні й символізує початок нового життя.

Вербна неділя – традиції

У цей день заведено вітати одне одного зі святом, відвідувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.

Їх потрібно зберігати вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.

Утім, в умовах бойових дій іти до церкви не бажано в деяких областях України. Найкращий спосіб поринути у світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.

Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та добробут.

Вербна неділя – що не можна робити

Займатися важкою працею та хатніми справами.

Шити, прати, прибирати.

Сваритися.

Влаштовувати святкування чогось

Займатись коханням.

Вживати м’ясо, яйця, молочні продукти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022 в Україні.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.