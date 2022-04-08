Вербна неділя 2022: дата, традиції й заборони

У 2022 році православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.
Які традиції має свято, чого не можна роботи в цей день і як його провести в умовах повномасштабної війни?
Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.
Коли святкують Вербну неділю 2022
Вербна неділя – одне з головних християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня.
Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 17 квітня.Також по темі: Вихідні у квітні 2022: скільки українці відпочиватимуть на Великдень Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків Як постувати в умовах війни — роз'яснення від митрополита Епіфанія
Вербна неділя – що це за свято
Вербна неділя має й інші назви – Вхід Господній в Єрусалим та Пальмова неділя.
Однак у тих країнах, де пальми не ростуть, їх замінили на вербу. Адже це перша рослина, яка розквітає навесні й символізує початок нового життя.
Вербна неділя – традиції
У цей день заведено вітати одне одного зі святом, відвідувати святкову службу в храмі та освячувати гілочки верби.
Їх потрібно зберігати вдома протягом усього року. Вважається, що освячена верба захищає будинок від пожеж і повеней, а його мешканцям дарує міцне здоров’я.
Утім, в умовах бойових дій іти до церкви не бажано в деяких областях України. Найкращий спосіб поринути у світлу атмосферу свята – подивитись службу онлайн. Такі трансляції запускатимуть чимало церков.
Також є традиція у Вербну неділю злегка бити одне одного гілочкою верби зі словами: “Не я б’ю, верба б’є!”. Вважається, що це дає людині здоров’я та добробут.
Вербна неділя – що не можна робити
- Займатися важкою працею та хатніми справами.
- Шити, прати, прибирати.
- Сваритися.
- Влаштовувати святкування чогось
- Займатись коханням.
- Вживати м’ясо, яйця, молочні продукти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022 в Україні.
Фото: Pixabay