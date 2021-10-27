Video: “Батько наш Бандера” довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль
У Москві шибки дрижать через новий флешмоб, який ініціювали українські підлітки у соцмережах.
Вони просто заспівали пісню, яку тепер підспівують буквально у кожному регіоні України та поза її межами.
І ні, це не просто веселощі дітей у TikTok.
Це реальна зброя в інформаційній війні з Росією, — переконані експерти.
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Співають буквально усі! Навіть священики-капелани із Православної церкви України завели про Бандеру — просто біля його пам’ятника.Але особливо звучить, коли пісня лунає у підрозділах Українського Війська:"Батько наш Бандера – Україна мати. Ми за Україну будем воювааааати".
Не дивно, чому кремлівські пропагандисти так розлютилися.
Чому "Батько наш Бандера" став вірусним мемом?
І як він може допомогти Україні виграти у війні з Росією?
Дивіться у сюжеті Тараса Шако.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої помилки знову і знову припускається Москва.
Фото:Pixabay
“Батько наш Бандера” довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль