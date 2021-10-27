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Video: “Батько наш Бандера” довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль

У Москві шибки дрижать через новий флешмоб, який ініціювали українські підлітки у соцмережах. Вони просто заспівали пісню, яку тепер підспівують  буквально у кожному регіоні України та поза її межами. І ні, це не просто веселощі дітей у TikTok. Це реальна зброя в інформаційній війні з Росією, — переконані експерти. [read_more_news] Співають буквально усі! Навіть священики-капелани із Православної церкви України завели про Бандеру — просто біля його пам’ятника. Але особливо звучить, коли пісня лунає у підрозділах Українського Війська: "Батько наш Бандера – Україна мати. Ми за Україну будем воювааааати". Не дивно, чому кремлівські пропагандисти так розлютилися. Чому "Батько наш Бандера" став вірусним мемом? І як він може допомогти Україні виграти у війні з Росією? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої помилки знову і знову припускається Москва. Фото: Pixabay

“Батько наш Бандера” довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль
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У Москві шибки дрижать через новий флешмоб, який ініціювали українські підлітки у соцмережах.

Вони просто заспівали пісню, яку тепер підспівують  буквально у кожному регіоні України та поза її межами.

І ні, це не просто веселощі дітей у TikTok.

Це реальна зброя в інформаційній війні з Росією, — переконані експерти.

Також по темі: Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії Нацист чи герой? Справжня історія Степана Бандери — #ДЕ_Декомунізація Як Україна відбила газову атаку Кремля?

Співають буквально усі! Навіть священики-капелани із Православної церкви України завели про Бандеру — просто біля його пам’ятника.

Але особливо звучить, коли пісня лунає у підрозділах Українського Війська:

Батько наш Бандера – Україна мати. Ми за Україну будем воювааааати”.

Не дивно, чому кремлівські пропагандисти так розлютилися.

Чому “Батько наш Бандера” став вірусним мемом?

І як він може допомогти Україні виграти у війні з Росією?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої помилки знову і знову припускається Москва.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / “Батько наш Бандера” довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль / 27.10.2021 11:45
27.10.2021 11:45

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