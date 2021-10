“Батько наш Бандера” довів Москву до істерики! Чому флешмоб став вірусним і як реагує Кремль

У Москві шибки дрижать через новий флешмоб, який ініціювали українські підлітки у соцмережах.

Вони просто заспівали пісню, яку тепер підспівують буквально у кожному регіоні України та поза її межами.

І ні, це не просто веселощі дітей у TikTok.

Це реальна зброя в інформаційній війні з Росією, — переконані експерти.

Співають буквально усі! Навіть священики-капелани із Православної церкви України завели про Бандеру — просто біля його пам’ятника.

Але особливо звучить, коли пісня лунає у підрозділах Українського Війська:

“Батько наш Бандера – Україна мати. Ми за Україну будем воювааааати”.

Не дивно, чому кремлівські пропагандисти так розлютилися.

Чому “Батько наш Бандера” став вірусним мемом?

І як він може допомогти Україні виграти у війні з Росією?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої помилки знову і знову припускається Москва.

