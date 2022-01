Справжня правда про Степана Бандеру: чому його боявся Сталін

Спочатку радянські, а тепер і російські пропагандисти намагаються демонізувати Степана Бандеру.

Міфів про Степана Бандеру – багато.

Ми обрали ті, які найчастіше крутяться не тільки в Росії, а й подекуди в Україні.

Аби разом з істориком розібратися, ким Біндера був насправді?

Степан Бандера протягом свого життя співпрацював з різними людьми, з різними національностями і, власне, ненависть, про яку ми чуємо з вуст пропагандистів – вона стосується того, щоби розпалювати за рахунок Степана Бандери ненависть до інших народів.

Власне, сам ОУН боровся проти тоталітарних систем різних країн, але не проти народів.

Це абсолютна правда!

І Степан Бандера сам переховувався в 40-50 рр від агентів КДБ, які його розшукували для того, щоб, власне, відбулося вбивство Бандери через низку законспірованих агентів КДБ і шукали Бандеру.

Бо Бандера був символом боротьби, символом української революції та символом української держави незалежності.

Експерт додає:

Бандера став постаттю, яку російські пропагандисти намагаються очорнити дотепер.

Бо вся імперська суть зводиться до того, що Україна не може бути незалежною державою.

Ким Степан Бандера був насправді?

Навіщо була створена Українська повстанська армія?

Детальніше про це і не тільки дивіться в сюжеті.

