Розвінчуємо історичні міфи: чому українці з росіянами ніколи не були братськими народами

Чому українці ніколи не були братами з росіянами?

Росіяни всіма силами намагаються виправдати свої злочини проти українського народу, яких їм ніколи не пробачить увесь світ.

Повномасштабне вторгнення на нашу територію вони називають “рятівною операцією”, а українців — братським народом.

З вуст російських політиків та кремлівських посіпак не можливо почути нічого, окрім абсурдної брехні.

У такий непростий час особливо важливо доносити до всіх правду, аби бодай трохи очистити болото з російської пропаганди.

Міністерство культури та інформаційної політики України й Український інститут національної пам’яті зібрали факти, що допомагають розвіяти одну з найпопулярніших байок, якою апелюють громадяни РФ.

У IX столітті саме з центром у Києві було сформовано могутню державу середньовіччя, що називалася Київською Руссю.

Упродовж наступних кількох століть Руссю в широкому значенні називали всю територію, де визнавали владу київських князів.

Проте у вузькому значенні під Руссю знали землі середнього Подніпров’я довкола Києва.

Землі на північному сході, де згодом сформувалось московське князівство в ті часи називали Заліссям.

Імперські амбіції Росії з’явилися значно пізніше.

Україна не повинна страждати від хворої фантазії сусідів.

Витоки українського, білоруського, російського та литовського народів — у середньовічній Русі.

Проте їх формування в наступні століття проходило за різних історичних умов.

Це визначило суттєві культурні, політичні, світоглядні відмінності, а також окремі мови, зокрема російську й українську.

Після монгольської навали в ХІІІ столітті історичні долі сучасної України та Росії остаточно розійшлися.

Україна продовжувала розвиватися у руслі європейського контексту.

Більшість цих ознак зберігалися і в Гетьманщині.

Північно-східні землі колишньої Русі увійшли до складу монгольської Золотої Орди.

На формування політичної культури Московії вливали ординські порядки й традиції з возвеличенням правителя й повною покорою йому, абсолютним домінуванням держави, відсутністю приватної власності й общинними порядками.

Комуністична пропаганда сформувала чіткі шаблони для розгляду історії України.

Передусім, вона мала бути придатком російської історії.

Історичні події в Україні мали дублювати російські процеси.

При цьому вони мали бути менш масштабними, другорядними.

Проте ця пропаганда не мала нічого спільного з реальністю.

Російська пропаганда робить акцент на дружбі народів, спільній боротьбі, ворогові, який заважає Україні й Росії бути разом.

Однак не існує ніякого ворога.

Є чіткий вибір українців — розвиток та подальший вступ у Європейський Союз.

У шаблонах російської пропаганди найважливішими в діяльності українських митців мали бути їхня дружба з російськими майстрами та орієнтир на російські зразки.

Усе, що не вписувалося в ці шаблони, або маргіналізувалося, або відверто дискредитувалося.

Та українці вільні у своєму творчому виборі й ніколи не підтримували ідеологію “руського миру”.

Концепція “братських народів” — це хворий витвір радянської пропаганди на заміну російській імперській концепції “триєдиного народу”.

Це спроба насильно прив’язати українську історію до російської та заперечити право українців і білорусів на власний історичний вибір.

Після Євромайдану це абсолютно втратило сенс.

Нині, щоб обґрунтувати й виправдати агресію проти українського народу кремлівська пропаганда почала говорити про “єдиний народ”.

Вони вплітають сюди й захист православ’я, адже Росія визнає лише Московський патріархат.

Та ми не єдиний народ і ніколи ним не були.

Українці швидко почали скидати з себе ярмо енергетичної залежності.

Росія не змогла прикувати нас до газових труб.

Пропагандисти РФ давно знали, що між державами палають мости, тож постійно вигадували міфи про те, чому ми маємо бути разом на правах “молодшого брата”.

Проте Україна самостійна!

Українці походять від слов’янських племен, російський народ утворився шляхом змішання та ослов’янення угро-фінських племен: мурома, меря, весь, мещера, мокша, перм, нарова та інших.

Ми — землероби. Усі пісні у нас чесні — що відчуваємо, те й співаємо.

Славимо господаря у своїх колядках та щедрівках, на відміну від кочівників-росіян.

Вони ж славлять царя та погрожують навіть у фольклорі: “Кто не даст пышки, мы тому в лоб шишки, кто не даст пятачок, тому шею на бочок”.

Та з українцями більше це не пройде.

Фото: Unsplash

