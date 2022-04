Слава героям! Українські перемоги, що змінили світ

Які українські перемоги вплинули на світ.

Український народ вже не одне століття демонструє світові військову звитягу та патріотизм.

Історик Юрій Приходнюк назвав найпотужніші перемоги українського війська.

Слава Україні! Героям Слава!

1238 рік

Волинський князь Данило Романович з братом Васильком Романовичем в березні 1238 року успішно розбили ворожу військову групу тамплієрів.

Вони планували створити свою державу на теренах України та Польщі.

Українські військові виманили ворогів з укріпленої фортеці Дорогочин. В той час, як тамплієри гнались за приманкою, військо Данила увійшло в місто.

Ті лицарі, що знаходитись в місті та їх магістр Бруно — стали полоненими.

Крім того, у 1253 році там само, в Дорогочині Данило Романович був коронований і королівство Русь набуло статусу самостійної української держави, спадкоємиці Київської Русі, яку визнав Папа Римський і країни Європи.

1514 рік

Гетьман Костянтин Острозький розбив московське військо, яке переважало вдвічі військо Великого князівства Литовського.

8 вересня 1514 року волинський князь перехитрив ворога, заманивши його у засідку. Московити, спокусившись легкою перемогою, не вистояли проти контратаки.

На початку грудня того ж року жителі Вільна, теперішнього Вільнюса, приймали парад князя Острозького.

Тоді під гарматні постріли й подзвін у храмах гетьман на чолі свого війська в’їжджав у місто, а за ним трюхикали у кайданах московські вельможі.

1621 рік

Битва українсько-польського війська з військом султана Османа II під Хотином, закінчилася перемогою посполитих.

Турецький султан зрештою підписав Хотинський мир.

Відтак польсько-турецька війна 1620-1621 років завершилась.

Очільником козацького війська чисельністю понад 40 тисяч був гетьман Петро Сагайдачний.

Тоді до нього приєдналось тисячі поляків.

1648 рік

Наприкінці травня 1648 року козаки отримали одну з перших перемог у війні за розширення своїх прав проти коронної влади.

Козак-розвідник під виглядом дезертира заманив ворога в засідку в заболоченій балці Горіхова Діброва зі стрімкими схилами, а далі козаки й татари за чотири години знищили супротивника хмарою стріл і вогнем з гармат і самопалів.

Крім того, в тій битві відзначився полк Максима Кривоноса.

Вони зуміли за день збудувати греблю на річці Русь.

1652 рік

Ще одна історична перемога війська під проводом Богдана Хмельницького відбулася на початку літа 1652 року.

У битві під Батогом козаки отримали перемогу над армією Речі Посполитої під командуванням польного гетьмана Марціна Калиновського.

Після цієї битви було скасовано невигідну для козаків Білоцерківську угоду.

1659 рік

У битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату в липні 1659 року завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.

Облога Конотопського замку тривала понад 2 місяці. Попри те, що московитів було вдесятеро більше, козаки витримали облогу.

Розбивши 30 тисяч московитів ущент і звільнивши Конотоп, українське військо переслідувало залишки неприятельської армії аж до самого кордону.

Очевидці засвідчували, що під Конотопом вціліти б могли “лише ті московити, які б мали крилаті коні”.

1915 рік

У травні 1915 року, під час Першої світової війни, Українські січові стрільці билися з росіянами за гору Маківка, або «висоту 958», що розташована у Сколівських Бескидах.

Прорив через Маківку дав би росіянам можливість рушати через Карпати на Угорщину та Австрію.

До речі, серед командирів стрілецьких сотень були перші у XX ст. жінки-офіцери Олена Степанів і Софія Галечко.

1918 рік

В квітні Крим звільнився московських окупантів.

Під проводом Петра Болбочана військові взяли Чонгар, Сімферополь і дійшли до Севастополя.

Здійснила операцію Запорізька дивізія армії УНР, що за тиждень до того звільнила Житомир, Київ, Харків, Запоріжжя й Маріуполь.

Допомогла хитрість українських військових.

Тоді стрімка атака з Сиваша дала можливість блискавично закріпитись в Криму.

А поразка стала однією з перших поразок більшовиків з часу їхнього приходу до влади.

1919—1920 роки

У грудні 1919 року, армія УНР перейшла до партизанських методів — і здійснила успішний похід ворожим запіллям.

Військовим вдалось пройти 2500 км Центральною Україною, а також Одещиною і Миколаївщиною, завдаючи ударів у спину ворогу й здобуваючи зброю в понад 50 успішних боях з угрупованнями супротивника.

На початку травня в районі Ямполя відбулося об’єднання партизан з іншими частинами армії УНР.

Цей похід дав змогу зберегти ядро армії й піднести національну свідомість.

1945 рік

Найвідоміший переможний бій військ УПА з енкавеесниками відбувся взимку 1945 року.

Під проводом Мирослава Симчича “Кривоноса” бійці Березівської сотні знищили елітний підрозділ НКВС.

Бій тривав три доби без перерви.

Загалом загинуло понад 400 ворогів. Серед загиблих був генерал-майор НКВС Микола Дергачов, який був причетний до катувань і депортації кримських татар.

Фото:Сухопутні війська ЗС України

