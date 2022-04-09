Слава героям! Українські перемоги, що змінили світ

Які українські перемоги вплинули на світ.

Український народ вже не одне століття демонструє світові військову звитягу та патріотизм.

Історик Юрій Приходнюк назвав найпотужніші перемоги українського війська.

Слава Україні! Героям Слава!

Українські перемоги, що змінили світ

Перемога під Дорогочином

1238 рік

Волинський князь Данило Романович з братом Васильком Романовичем в березні 1238 року успішно розбили ворожу військову групу тамплієрів.

Вони планували створити свою державу на теренах України та Польщі.

Українські військові виманили ворогів з укріпленої фортеці Дорогочин. В той час, як тамплієри гнались за приманкою, військо Данила увійшло в місто.

Ті лицарі, що знаходитись в місті та їх магістр Бруно — стали полоненими.

Відтак експансію хрестоносців на схід було безповоротно зупинено.

Крім того, у 1253 році там само, в Дорогочині Данило Романович був коронований і королівство Русь набуло статусу самостійної української держави, спадкоємиці Київської Русі, яку визнав Папа Римський і країни Європи.

Перемога під Оршею

1514 рік

Гетьман Костянтин Острозький розбив московське військо, яке переважало вдвічі військо Великого князівства Литовського.

8 вересня 1514 року волинський князь перехитрив ворога, заманивши його у засідку. Московити, спокусившись легкою перемогою, не вистояли проти контратаки.

В результаті експансія московського князя в його бажанні підкорити і приєднати території сучасних України та Білорусі була зупинена.

На початку грудня того ж року жителі Вільна, теперішнього Вільнюса, приймали парад князя Острозького.

Тоді під гарматні постріли й подзвін у храмах гетьман на чолі свого війська в’їжджав у місто, а за ним трюхикали у кайданах московські вельможі.

Перемога під Хотином

1621 рік

Битва українсько-польського війська з військом султана Османа II під Хотином, закінчилася перемогою посполитих.

Турецький султан зрештою підписав Хотинський мир.

Відтак польсько-турецька війна 1620-1621 років завершилась.

Західна Європа полегшено зітхнула, адже це договір зупинив османів від подальшого захоплення територій.

Очільником козацького війська чисельністю понад 40 тисяч був гетьман Петро Сагайдачний.

Тоді до нього приєдналось тисячі поляків.

Перемога під Корсунем

1648 рік

Наприкінці травня 1648 року козаки отримали одну з перших перемог у війні за розширення своїх прав проти коронної влади.

Богдан Хмельницький на чолі 15-тисячної армії провів зразково-військову операцію, хоча й військо було в меншості.

Козак-розвідник під виглядом дезертира заманив ворога в засідку в заболоченій балці Горіхова Діброва зі стрімкими схилами, а далі козаки й татари за чотири години знищили супротивника хмарою стріл і вогнем з гармат і самопалів.

Крім того, в тій битві відзначився полк Максима Кривоноса.

Вони зуміли за день збудувати греблю на річці Русь.

Перемога під Батогом

1652 рік

Ще одна історична перемога війська під проводом Богдана Хмельницького відбулася на початку літа 1652 року.

У битві під Батогом козаки отримали перемогу над армією Речі Посполитої під командуванням польного гетьмана Марціна Калиновського.

Історики вважають, що ця перемога була помстою за гірку поразку в битві під Берестечком.

Після цієї битви було скасовано невигідну для козаків Білоцерківську угоду.

Перемога під Конотопом

1659 рік

У битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату в липні 1659 року завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.

Облога Конотопського замку тривала понад 2 місяці. Попри те, що московитів було вдесятеро більше, козаки витримали облогу.

Тоді військо Виговського заманило ворога до багнистої річкової долини, де й чекали основні сили гетьмана.

Розбивши 30 тисяч московитів ущент і звільнивши Конотоп, українське військо переслідувало залишки неприятельської армії аж до самого кордону.

Очевидці засвідчували, що під Конотопом вціліти б могли “лише ті московити, які б мали крилаті коні”.

Перемога на Маківці

1915 рік

У травні 1915 року, під час Першої світової війни, Українські січові стрільці билися з росіянами за гору Маківка, або «висоту 958», що розташована у Сколівських Бескидах.

Прорив через Маківку дав би росіянам можливість рушати через Карпати на Угорщину та Австрію.

За тиждень російські війська зазнали важких втрат і не могли продовжувати наступ.

До речі, серед командирів стрілецьких сотень були перші у XX ст. жінки-офіцери Олена Степанів і Софія Галечко.

Звільнення Криму

1918 рік

В квітні Крим звільнився московських окупантів.

Під проводом Петра Болбочана військові взяли Чонгар, Сімферополь і дійшли до Севастополя.

Здійснила операцію Запорізька дивізія армії УНР, що за тиждень до того звільнила Житомир, Київ, Харків, Запоріжжя й Маріуполь.

Допомогла хитрість українських військових.

У Мелітополі “запоріжці” через радіостанцію транслювали фальшиві звіти про дії армії.

Тоді стрімка атака з Сиваша дала можливість блискавично закріпитись в Криму.

А поразка стала однією з перших поразок більшовиків з часу їхнього приходу до влади.

Переможний зимовий похід

1919—1920 роки

У грудні 1919 року, армія УНР перейшла до партизанських методів — і здійснила успішний похід ворожим запіллям.

Військовим вдалось пройти 2500 км Центральною Україною, а також Одещиною і Миколаївщиною, завдаючи ударів у спину ворогу й здобуваючи зброю в понад 50 успішних боях з угрупованнями супротивника.

До того ж на окупованих територіях партизани проводили інформаційне роз’яснення, що йшла в розріз з більшовицькою пропагандою.

На початку травня в районі Ямполя відбулося об’єднання партизан з іншими частинами армії УНР.

Цей похід дав змогу зберегти ядро армії й піднести національну свідомість.

Перемога під Космачем

1945 рік

Найвідоміший переможний бій військ УПА з енкавеесниками відбувся взимку 1945 року.

Під проводом Мирослава Симчича “Кривоноса” бійці Березівської сотні знищили елітний підрозділ НКВС.

Коли ворог в село, армійці оточили його зусібіч. Розбили й колону НКВС, що йшла на підмогу.

Бій тривав три доби без перерви.

Загалом загинуло понад 400 ворогів. Серед загиблих був генерал-майор НКВС Микола Дергачов, який був причетний до катувань і депортації кримських татар.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти українській армії.

Фото:Сухопутні війська ЗС України

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