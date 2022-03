Улюблені іграшки та співи: що допоможе підтримати дитину в дорозі

Як підтримати дитину в дорозі?

Через активні бойові дії та постійні обстріли мільйонам українських мам доводиться тікати зі своїми дітьми якомога далі від небезпеки.

Для малечі війна — неймовірний удар по психіці, адже вони переживають події так само болісно, як і дорослі.

Довга дорога й зміна обстановки для найменших — неабияке випробування.

У такі непрості часи вкрай важливо підтримувати дитину, аби вона не занепадала духом та не лякалася.

Організація UNICEF Ukraine поділилася кількома простими порадами, що допоможуть підбадьорити малечу під час довготривалої евакуації.

Відверто поговоріть із дитиною про причину поїздки та детально опишіть маршрут, навіть якщо ви не знаєте достеменно, де саме врешті оселитеся.

Називайте всі зупинки в дорозі та визначте напрямок руху.

Таким чином відчуватиме впевненість у тому, що все під контролем і не боятиметься невідомості.

Не забудьте прихопити з собою улюблену іграшку малечі.

Саме вона допоможе в критичних ситуаціях відволікти дитину, а також нагадуватиме їй про рідний дім, у якому вона відчувала себе в безпеці.

Чітко визначте межі дозволеного під час дороги, а також проговоріть, як варто поводитися на зупинках.

Наголосіть на тому, що на блокпостах слід зберігати тишу, а також за жодних обставин не виходити з транспорту без вашого супроводу.

Під час довготривалої вимушеної подорожі особливо важливо слідкувати за станом дитини.

Підтримуйте з нею контакт, питайте, чи не голодна вона та чи не потрібно їй до туалету.

Потреби малечі мають стати першочерговими для вас.

До речі, можна придумати певне кодове слово для швидкого реагування.

В умовах вимушеного переїзду дуже важливо зняти емоційну напругу в дитини.

Запропонуйте малечі разом проспівати щось або погиркати, наче ведмідь.

Дайте волю накопиченим емоціям!

Тривала поїздка неабияк виснажує та викликає втому.

Аби зняти її, спробуйте поплескати дитину по всьому тілу.

Це допоможе підсилити кровообіг та активізувати все тіло.

Відвернути увагу від нав’язливих думок допоможуть і різноманітні ігри.

Не забувайте дбати про себе, адже вам потрібні сили для догляду за дитиною.

За будь-якої можливості відпочивайте та не нехтуйте власними потребами.

Аби зняти напругу в тілі, можна зробити дихальні практики або масаж вух.

Не слід забувати й про водний баланс: пийте якомога частіше повільними ковтками.

Бережіть себе та своїх діток та вірте в нашу перемогу!

Фото: Unsplash

