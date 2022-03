Гримаси, уява та мильні бульбашки. Поради психолога з подолання паніки

Як побороти відчуття паніки.

Відчуття, коли все, що любиш руйнується. Страх паралізує. Не знаєш, що робити і куди бігти.

Приблизно так можна описати стан паніки. Однак не можна йому піддаватись.

Світлана Ройз сімейний та дитячий психолог, поділилась в Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” простими, але дієвими порадами, як опанувати себе в критичній ситуації.

Читайте та зберігайте!

Уявіть, що ви хочете когось налякати, а ще постарайтеся видати дивний звук.

Вона не тільки для того, щоби ви розсміялися. Коли рухаємо очима та залучаємо міміку, ми впливаємо на черепно-мозкові нерви, які допомагають повернути спокій.

Охолоджуємо напруженість нашої парасимпатичної системи.

Вправа дуже сподобається дітям.

Подуйте на великий палець руки.

А тепер уявіть, що ви дмухаєте на свічку: короткий вдих, а потім видих.

У стані стресу нам часто перехоплює дихання.

Якщо біля вас діти, які хвилюються, а у вас є мильні бульбашки, це прекрасно працює.

Дмухати на свічки, кульки, мильні кульки — усе допомагає.

Рухайте очима в різні боки: подивіться вверх, вниз, прямо, а потім повільно праворуч до упору й затримайте погляд.

Потім знову: вперед, ліворуч і затримайтесь в крайній точці. Тоді — знову прямо.

Дітям можна чимось шелестіти, щоби вони на це дивилися й переводили погляд.

Корінець язика пов’язаний із частиною нервової системи, яка також відповідає за заспокоєння.

Висуньте язик у напрямку грудної клітини, а потім зробіть язикову гімнастику.

Уявіть, що ваш язик прибирає стелю, потім — стіни й підлогу. Імітуйте полоскання горла.

Уявіть, що ви миттєво виростаєте розміром в океан.

Величезними як сонячний промінь чи найвища гора, стаєте дуже високими та широкими по горизонталі та вертикалі.

Відчуйте, що за вами — сила вашого роду, країни, військових, досвіду. Відчуйте, який стан приходить.

Буде класно поставити на заставку телефону фото океану.

Фото: Рexels

