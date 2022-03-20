Гримаси, уява та мильні бульбашки. Поради психолога з подолання паніки

Як побороти відчуття паніки.
Відчуття, коли все, що любиш руйнується. Страх паралізує. Не знаєш, що робити і куди бігти.
Приблизно так можна описати стан паніки. Однак не можна йому піддаватись.
Світлана Ройз сімейний та дитячий психолог, поділилась в Телеграм-каналі “Психологічна підтримка” простими, але дієвими порадами, як опанувати себе в критичній ситуації.
Читайте та зберігайте!
Як подолати паніку в умовах війни
Гримаси
Уявіть, що ви хочете когось налякати, а ще постарайтеся видати дивний звук.
Ця вправа значно серйозніша, ніж здається.
Вона не тільки для того, щоби ви розсміялися. Коли рухаємо очима та залучаємо міміку, ми впливаємо на черепно-мозкові нерви, які допомагають повернути спокій.
Охолоджуємо напруженість нашої парасимпатичної системи.
Вправа дуже сподобається дітям.
Кондиціонер перевантаженої нервової системи
Подуйте на великий палець руки.
А тепер уявіть, що ви дмухаєте на свічку: короткий вдих, а потім видих.
У стані стресу нам часто перехоплює дихання.
Видихи треба робити частіше, ніж вдихи.
Якщо біля вас діти, які хвилюються, а у вас є мильні бульбашки, це прекрасно працює.
Дмухати на свічки, кульки, мильні кульки — усе допомагає.
Очі в різні боки
Рухайте очима в різні боки: подивіться вверх, вниз, прямо, а потім повільно праворуч до упору й затримайте погляд.
Потім знову: вперед, ліворуч і затримайтесь в крайній точці. Тоді — знову прямо.
Ця вправа залучає “блукаючий нерв”, аби ми розслабилися.
Дітям можна чимось шелестіти, щоби вони на це дивилися й переводили погляд.
Язик-прибиральник
Корінець язика пов’язаний із частиною нервової системи, яка також відповідає за заспокоєння.
Висуньте язик у напрямку грудної клітини, а потім зробіть язикову гімнастику.
Уявіть, що ваш язик прибирає стелю, потім — стіни й підлогу. Імітуйте полоскання горла.Також по темі: Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію? Плакати не соромно. Як уберегти психіку під час війни – поради НСЗУ
Я — океан
Уявіть, що ви миттєво виростаєте розміром в океан.
Величезними як сонячний промінь чи найвища гора, стаєте дуже високими та широкими по горизонталі та вертикалі.
Відчуйте, що за вами — сила вашого роду, країни, військових, досвіду. Відчуйте, який стан приходить.
Буде класно поставити на заставку телефону фото океану.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як пережити втрату домівки.
Фото: Рexels