Маленький, але ненаситний шкідник. Як позбутися молі у шафі

Все, що потрібно знати про те, як позбутись молі в гардеробі.

Невеличка і ненаситна комаха може зіпсувати твої улюблені кофтинки, а на виробах з хутра можуть з’явитись пролисини.

Тож, щойно запримітивши незваних гостей, варто готуватись до нищівної боротьби з ними.

А Ранок у Великому Місті розповідає про дієві методи, як врятувати улюблений одяг від молі.

Як позбутися молі

Прибирання

Перш за все, потрібно провести генеральне прибирання.

Комахи полюблять залізати у важкодоступні місця, тому краще весь одяг дістати із шафи.

Позбутися від молі допоможуть хімічні засоби, які в достатку можна знайти в магазинах побутової хімії.

Крім того, весь одяг потрібно переглянути та витрусити на вулиці.

Особливу увагу приділяйте виробом з натуральних тканин та кишеням.

Піддати термічній обробці

При високих чи низьких температурах моль гине.

Тому можна скласти речі в пакет та відправити у морозильну камеру на певний час.

Якщо за вікном мінусова температура, можна відправити одяг на балкон.

А якщо літо — винесіть улюблені речі на балкон і залиште на сонці.

Для прання використовуйте високу температуру – від 50 градусів за Цельсієм.

Ароматизування

Міль не любить певні запахи.

Тому варто скористатись їх слабістю.

Можна розвісити в шафах мішечки з травами або розкидати таблетки нафталіну, моль незабаром відступить.

Однак будьте готові, що речі переймуть ці аромати.

Отрута

Сильні хімічні засоби допоможуть ефективно позбутись проблеми.

Проте з їх використання потрібно бути максимально обережними.

Спеціальні засоби допоможуть відлякати комах і не дати їм відкласти яйця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як компактно скласти валізу.

Фото: Unsplash

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