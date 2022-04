Маленький, але ненаситний шкідник. Як позбутися молі у шафі

Все, що потрібно знати про те, як позбутись молі в гардеробі.

Невеличка і ненаситна комаха може зіпсувати твої улюблені кофтинки, а на виробах з хутра можуть з’явитись пролисини.

Тож, щойно запримітивши незваних гостей, варто готуватись до нищівної боротьби з ними.

А Ранок у Великому Місті розповідає про дієві методи, як врятувати улюблений одяг від молі.

Перш за все, потрібно провести генеральне прибирання.

Комахи полюблять залізати у важкодоступні місця, тому краще весь одяг дістати із шафи.

Позбутися від молі допоможуть хімічні засоби, які в достатку можна знайти в магазинах побутової хімії.

Особливу увагу приділяйте виробом з натуральних тканин та кишеням.

При високих чи низьких температурах моль гине.

Тому можна скласти речі в пакет та відправити у морозильну камеру на певний час.

А якщо літо — винесіть улюблені речі на балкон і залиште на сонці.

Для прання використовуйте високу температуру – від 50 градусів за Цельсієм.

Міль не любить певні запахи.

Тому варто скористатись їх слабістю.

Однак будьте готові, що речі переймуть ці аромати.

Сильні хімічні засоби допоможуть ефективно позбутись проблеми.

Проте з їх використання потрібно бути максимально обережними.

Спеціальні засоби допоможуть відлякати комах і не дати їм відкласти яйця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як компактно скласти валізу.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.