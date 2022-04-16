Маленький, але ненаситний шкідник. Як позбутися молі у шафі

Все, що потрібно знати про те, як позбутись молі в гардеробі.
Невеличка і ненаситна комаха може зіпсувати твої улюблені кофтинки, а на виробах з хутра можуть з’явитись пролисини.
Тож, щойно запримітивши незваних гостей, варто готуватись до нищівної боротьби з ними.
А Ранок у Великому Місті розповідає про дієві методи, як врятувати улюблений одяг від молі.
Як позбутися молі
Прибирання
Перш за все, потрібно провести генеральне прибирання.
Комахи полюблять залізати у важкодоступні місця, тому краще весь одяг дістати із шафи.
Позбутися від молі допоможуть хімічні засоби, які в достатку можна знайти в магазинах побутової хімії.
Крім того, весь одяг потрібно переглянути та витрусити на вулиці.
Особливу увагу приділяйте виробом з натуральних тканин та кишеням.
Піддати термічній обробці
При високих чи низьких температурах моль гине.
Тому можна скласти речі в пакет та відправити у морозильну камеру на певний час.
Якщо за вікном мінусова температура, можна відправити одяг на балкон.
А якщо літо — винесіть улюблені речі на балкон і залиште на сонці.
Для прання використовуйте високу температуру – від 50 градусів за Цельсієм.
Ароматизування
Міль не любить певні запахи.
Тому варто скористатись їх слабістю.
Можна розвісити в шафах мішечки з травами або розкидати таблетки нафталіну, моль незабаром відступить.
Однак будьте готові, що речі переймуть ці аромати.Також по темі: Покупки в інтернет-магазинах одягу: як вибрати розмір і не прогадати До сліз. Топ-5 фільмів, від яких усі плакатимуть Більше не кохають чи вплив стресу? Чому під час війни люди розходяться
Отрута
Сильні хімічні засоби допоможуть ефективно позбутись проблеми.
Проте з їх використання потрібно бути максимально обережними.
Спеціальні засоби допоможуть відлякати комах і не дати їм відкласти яйця.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як компактно скласти валізу.
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