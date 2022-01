Покупки в інтернет-магазинах одягу: як вибрати розмір і не прогадати

Як не промахнутись із розміром, купуючи одяг в інтернет-магазинах.

Через посилення карантинних обмежень, до онлайн-шопінгу вдаються навіть ті, хто обожнює бігати магазинами і засуджує посягання діджиталізації на святе.

А, якщо подумати логічно, то покупки одягу через інтернет і справді мають чимало переваг.

Ти економиш не лише час і гроші, а й відкриваєш для себе неабиякий вибір товарів, незрівнянно більший, ніж у оффлайнових магазинах.

Проте, аби здійснити вдалу покупку в інтернет-магазині, слід правильно визначити розмір.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як це краще зробити.

Першим обов’язковим етапом на шляху до успішного онлайн-шопінгу є визначення власних параметрів.

Для того, аби ти все зробив(-ла) правильно, залишимо тут невеликі підказки.

1. Пам’ятай про те, що розміри можуть відрізнятися залежно від країни.

Тож, якщо купуєш одяг на китайському чи американському сайті, приготуйся конвертувати свої параметри відповідно до їхньої розмірної сітки.

Не пошкодуй часу й пошукай таблицю, у якій розміри відповідають певним параметрам. Така має бути в кожному інтернет-магазині.

2. Звертай увагу на оцінки та відгуки інших покупців.

Вони можуть зорієнтувати в тих деталях, про які виробник сам не напише.

3. Перед тим, як здійснювати покупку добре вивчи сайт.

Можливо, він вже вдався до таких інновацій, як віртуальні примірочні. Там ти зможеш ідеально регулювати свій розмір.

4. Відмовляйся від послуг магазинів, які не здійснюють повернення товару чи грошей за річ, яка не підійшла покупцеві.

Фото: Pexels

