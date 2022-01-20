Покупки в інтернет-магазинах одягу: як вибрати розмір і не прогадати

Як не промахнутись із розміром, купуючи одяг в інтернет-магазинах.

Через посилення карантинних обмежень, до онлайн-шопінгу вдаються навіть ті, хто обожнює бігати магазинами і засуджує посягання діджиталізації на святе.

А, якщо подумати логічно, то покупки одягу через інтернет і справді мають чимало переваг.

Ти економиш не лише час і гроші, а й відкриваєш для себе неабиякий вибір товарів, незрівнянно більший, ніж у оффлайнових магазинах.

Проте, аби здійснити вдалу покупку в інтернет-магазині, слід правильно визначити розмір.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як це краще зробити.

Як не помилитись із розміром?

Першим обов’язковим етапом на шляху до успішного онлайн-шопінгу є визначення власних параметрів.

Для того, аби ти все зробив(-ла) правильно, залишимо тут невеликі підказки.

Для жінок

Груди — знайди найвищу точка на окружності грудей;

Талія — сантиметр слід тримати у найвужчому місці;

Стегна — помісти мірну стрічку на найширшу частину стегна;

Довжина рукава — випрями руку і виміряй відстань між шиєю та зап’ястям;

Довжина ноги — краще взяти найзручнішу пару штанів і виміряти її. Також корисно знати, яка довжина спідниці чи сукні тобі імпонує найбільше, аби не відчувати себе дискомфортно в обновці.

Для чоловіків

Груди — потрібно помістити мірну стрічку нижче пахв;

Також варто пам’ятати про обхват шиї, купуючи сорочку онлайн;

решта показників, включно із талією, стегнами, довжиною рукава та ноги, міряємо так само, як для жінок.

Ще деякі поради для успішного онлайн-шопінгу

1. Пам’ятай про те, що розміри можуть відрізнятися залежно від країни.

Тож, якщо купуєш одяг на китайському чи американському сайті, приготуйся конвертувати свої параметри відповідно до їхньої розмірної сітки.

Навіть в межах однієї країни, розміри можуть варіюватися в залежності від бренду.

Не пошкодуй часу й пошукай таблицю, у якій розміри відповідають певним параметрам. Така має бути в кожному інтернет-магазині.

2. Звертай увагу на оцінки та відгуки інших покупців.

Вони можуть зорієнтувати в тих деталях, про які виробник сам не напише.

3. Перед тим, як здійснювати покупку добре вивчи сайт.

Можливо, він вже вдався до таких інновацій, як віртуальні примірочні. Там ти зможеш ідеально регулювати свій розмір.

4. Відмовляйся від послуг магазинів, які не здійснюють повернення товару чи грошей за річ, яка не підійшла покупцеві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як одягнутися через інтернет і зекономити гроші.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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