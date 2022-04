Де можна замовити ліки онлайн: добірка сервісів для киян

Онлайн-сервіси, на яких можна замовити ліки онлайн у Києві.

Хвороби, на жаль, не відступають під час війни.

В умовах бойових дій деяким жителям міст важко добиратися до аптек, а потім стояти в довжелезних чергах.

У деяких закладах взагалі немає багатьох медикаментів через підвищений ажіотаж або проблеми з логістикою.

Однак відтепер замовити всі необхідні препарати можна, не виходячи з дому.

Деякі онлайн-сервіси вже відновили доставку до аптек або поштових відділень.

Розповідаємо, де в Києві можна замовити ліки онлайн.

На цьому ресурсі користувачі можуть знайти карту закладів, які працюють під час війни та переглянути список препаратів, які в них є.

Функція доставки на Tabletki.ua поки недоступна, однак ви можете забронювати необхідні препарати, а потім оплатити й забрати їх у найближчій аптеці.

Онлайн-ресурс Liki24 вже відновив доставку в деяких регіонах України.

Забрати медикаменти можна на Новій пошті або у відділеннях Укрпошти.

Препарати відправлять в день замовлення або на наступний день, а от термін доставки залежить від поштового оператора.

До речі, в окремих містах сервіс пропонує навіть швидку кур’єрську доставку ліків.

У Києві така функція поки не працює, однак екстрені випадки все ж оброблюються.

На сайті Мед-Сервіс усі охочі можуть переглянути список доступних ліків та замовити їхню доставку в найближчу аптеку або до відділень Нової пошти.

Бережіть себе, піклуйтеся про своє здоров’я та вірте в нашу перемогу!

