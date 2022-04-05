Де можна замовити ліки онлайн: добірка сервісів для киян

Онлайн-сервіси, на яких можна замовити ліки онлайн у Києві.
Хвороби, на жаль, не відступають під час війни.
В умовах бойових дій деяким жителям міст важко добиратися до аптек, а потім стояти в довжелезних чергах.
У деяких закладах взагалі немає багатьох медикаментів через підвищений ажіотаж або проблеми з логістикою.
Однак відтепер замовити всі необхідні препарати можна, не виходячи з дому.
Деякі онлайн-сервіси вже відновили доставку до аптек або поштових відділень.
Розповідаємо, де в Києві можна замовити ліки онлайн.
Як і де замовити ліки в Києві в умовах бойових дій?
Tabletki.ua
На цьому ресурсі користувачі можуть знайти карту закладів, які працюють під час війни та переглянути список препаратів, які в них є.
Функція доставки на Tabletki.ua поки недоступна, однак ви можете забронювати необхідні препарати, а потім оплатити й забрати їх у найближчій аптеці.
Liki24
Онлайн-ресурс Liki24 вже відновив доставку в деяких регіонах України.
Забрати медикаменти можна на Новій пошті або у відділеннях Укрпошти.
Препарати відправлять в день замовлення або на наступний день, а от термін доставки залежить від поштового оператора.Також по темі: Лікування закордоном: польські аналоги українських препаратів Програма Доступні ліки під час війни: де та як отримати препарати Лікарі на зв'язку: як отримати медичну допомогу по телефону
До речі, в окремих містах сервіс пропонує навіть швидку кур’єрську доставку ліків.
У Києві така функція поки не працює, однак екстрені випадки все ж оброблюються.
Мед-Сервіс
На сайті Мед-Сервіс усі охочі можуть переглянути список доступних ліків та замовити їхню доставку в найближчу аптеку або до відділень Нової пошти.
Бережіть себе, піклуйтеся про своє здоров’я та вірте в нашу перемогу!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збити температуру без ліків у домашніх умовах.
Фото: Pexels