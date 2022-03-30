Коли немає жарознижувальних: як збити температуру без ліків у домашніх умовах

Як знизити температуру тіла без медикаментів?

В умовах війни ліки стали справжньою цінністю для багатьох.

Під аптеками вишиковуються довжелезні черги з охочих придбати ліки, а в деяких регіонах через постійні обстріли ці установи взагалі не працюють.

На жаль, ризик захворіти під час бойових дій не знижується, тож треба знати, як діяти, якщо доступу до пігулок немає.

Розповідаємо, як збити температуру без препаратів у домашніх умовах.

Як знизити температуру тіла без ліків?

Як збити температуру без пігулок у дитини?

Педіатр Вікторія Сіротіна запевняє, що нормальний показник температури тіла може коливатися в межах від 36 до 37,2 градусів.

— Підвищення температури тіла сигналізує про інфекційний процес. І сама по собі цифра на термометрі не має лякати вас, так організм формує імунітет, — наголошує лікарка.

Аби покращити самопочуття малечі та знизити жар, варто роздягнути дитину та обтирати тіло рушником, змоченим у теплій воді (вода не має бути прохолодною, це важливо).

Не слід забувати й про питний режим: поїть дитину якомога частіше чистою водою.

Знизити температуру допоможуть також прогулянки на свіжому повітрі в безпечний час і купання.

Медики категорично не рекомендують обтирати тіло оцтом або ставити клізми зі спиртом чи оцтом.

Поради для дорослих

Аби знизити температуру тіла дорослої людини без ліків, слід:

якомога частіше провітрювати приміщення

забезпечити режим сну: людина має відпочивати 7-8 годин на добу

забезпечити питний режим (краще вживати теплу чисту воду)

виключити з раціону жирну, копчену та смажену їжу

обтирати тіло теплою водою

За жодних обставин не обтирайте тіло спиртом або оцтом, це може тільки погіршити самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виміряти тиск без тонометра в домашніх умовах.

Фото: Pexels

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