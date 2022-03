Коли немає жарознижувальних: як збити температуру без ліків у домашніх умовах

Як знизити температуру тіла без медикаментів?

В умовах війни ліки стали справжньою цінністю для багатьох.

Під аптеками вишиковуються довжелезні черги з охочих придбати ліки, а в деяких регіонах через постійні обстріли ці установи взагалі не працюють.

На жаль, ризик захворіти під час бойових дій не знижується, тож треба знати, як діяти, якщо доступу до пігулок немає.

Розповідаємо, як збити температуру без препаратів у домашніх умовах.

Педіатр Вікторія Сіротіна запевняє, що нормальний показник температури тіла може коливатися в межах від 36 до 37,2 градусів.

Аби покращити самопочуття малечі та знизити жар, варто роздягнути дитину та обтирати тіло рушником, змоченим у теплій воді (вода не має бути прохолодною, це важливо).

Не слід забувати й про питний режим: поїть дитину якомога частіше чистою водою.

Знизити температуру допоможуть також прогулянки на свіжому повітрі в безпечний час і купання.

Медики категорично не рекомендують обтирати тіло оцтом або ставити клізми зі спиртом чи оцтом.

Аби знизити температуру тіла дорослої людини без ліків, слід:

За жодних обставин не обтирайте тіло спиртом або оцтом, це може тільки погіршити самопочуття.

