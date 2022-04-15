YouTube-канали для юних українців і україночок: добірка від Олени Зеленської

Український контент для дітей сьогодні має особливе значення.
Коли через війну малюки та наші діти вирвані зі звичайного життя, мультики, казки та пісні українською дарують їм шматочок звичного та мирного життя. А батькам дають можливість зайняти своїх дітей.
Перша леді України Олена Зеленська зібрала популярні на YouTube україномовні каналі з контентом для юних українців і україночок.
Цікава наука.
Канал для допитливих діток старшого віку.
Книга-мандрівка. Україна.
Український мультсеріал, в основі якого лежить «Книга-мандрівка. Україна».
Його герої — всесвітньо відомі українці, які, на жаль, не завжди знані в Україні.
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Hey kids
Телекомпанія Малятко ТВ
Мультики та контент, який зацікавить кожного.
Телеканал Плюс Плюс
Гарні мультики.
Каю український
Казкарик
Казки українською
Також канал з казками.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати дитину в дорозі.
Фото: Pexels