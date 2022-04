YouTube-канали для юних українців і україночок: добірка від Олени Зеленської

Український контент для дітей сьогодні має особливе значення.

Коли через війну малюки та наші діти вирвані зі звичайного життя, мультики, казки та пісні українською дарують їм шматочок звичного та мирного життя. А батькам дають можливість зайняти своїх дітей.

Перша леді України Олена Зеленська зібрала популярні на YouTube україномовні каналі з контентом для юних українців і україночок.

Канал для допитливих діток старшого віку.

Український мультсеріал, в основі якого лежить «Книга-мандрівка. Україна».

Його герої — всесвітньо відомі українці, які, на жаль, не завжди знані в Україні.

Канал дитячих пісень.

Мультики та контент, який зацікавить кожного.

Гарні мультики.

Пригоди хлопчика Каю.

Це казки у форматі аудіо.

Також канал з казками.

Фото: Pexels

