YouTube-канали, що допоможуть подивитися на історію по-новому: поради від першої леді

Цікаві YouTube-канали з історичною тематикою, які радить перша леді.

У період повномасштабної війни наша історія набула особливого значення.

Аби розуміти причини й наслідки військових конфліктів, украй важливо знати про всі події, що передували міжнародним суперечкам.

Якісне вивчення історії допомагає краще аналізувати все, що відбувається навколо нас.

Якщо ви хочете посилатися на правдиві факти з минулого, на поміч прийдуть тематичні YouTube-канали.

Розповідаємо, які історичні YouTube-канали радить перша леді України Олена Зеленська.

Український YouTube-канал, який не залишить байдужими навіть тих, хто скептично ставиться до цієї науки.

Фахові історики цікаво й доступно розповідають про всі важливі події та розвінчують міфи, які ширять російські пропагандисти.

Експертні думки, якісна картинка та змістове наповнення відео неодмінно сподобаються вам.

Чимало людей, що народилися й виросли за часів існування СРСР, часто згадують про своє минуле.

Цей канал прибере бажання ностальгувати за радянськими часами, якщо воно ще лишилося.

За допомогою історичних фактів автори каналу доводять необхідність нашої незалежності та свободи.

Канал, який неодмінно сподобається тим, хто любить помандрувати в часі.

Вахтанг Кіпіані та інші історики занурять вас у різні епохи, що дозволять краще вивчити минуле нашої країни.

Що може бути цікавішим за розповіді тих, хто на власні очі бачив найважливіші події країни?

На цьому YouTube-каналі історія подається через призму окремих місцевостей, спогади старожилів та очевидців того, що відбувалося раніше.

Фото: Unsplash

