Як навчити дітей української в побуті: поради від зіркової мами

Поради від Наталки Денисенко, що допоможуть дорослим та дітям перейти на українську в побуті.

З початком наступу Росії на України, відсоток людей, що вирішили остаточно перейти на рідну мову та відмовитися від російської, значно підвищився.

Українська вже давно стала справжнім трендом.

Останнім часом ми нарешті усвідомили, чому мова — це вкрай важлива складова нашої національної ідентичності.

Аби перехід на солов’їну був ще легшим для дітей, що виросли в російськомовних сім’ях, дорослі мають виконати кілька простих кроків.

Відома українська акторка Наталка Денисенко дала кілька порад, що допоможуть навчити дітей української в побуті.

Син Наталки Андрій з дитинства чув від батьків російську або суржик.

Коли його мама перейшла на українську, у хлопчика виникли питання.

Кожного дня акторка проводила із сином бесіди про мову та пояснювала дитині, що російська, якою вона спілкувалась раніше — це мова ворога.

Пояснюйте дітям, що всі наші пращури розмовляли саме солов’їною.

Свої розповіді можна підкріплювати цікавими історичними фактами, які варто подавати як казку.

Саме тоді малеча зможе зрозуміти вас.

Найкращий спосіб швидко опанувати мову в побуті — це практика.

Перші слова, вимовлені дитиною українською, стануть величезним кроком для досягнення мети.

Якщо дитина звертається до вас російською, перекладайте її слова на українську та пропонуйте спілкуватися з вами рідною мовою.

Наталка Денисенко практикує такий метод понад місяць і вже бачить перші результати: її син почав звертатися до неї саме українською.

Усім батькам варто пам’ятати, що перехід на іншу мову — це не надто швидкий процес, для якого потрібно багато часу та бажання самої дитини.

За жодних обставин не змушуйте дитини говорити українською, якщо вона не хоче.

Вона має самостійно усвідомлювати, чому важливо розмовляти саме рідною мовою.

