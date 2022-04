В’язниця та звільнення з державних посад: як каратимуть колаборантів в Україні

Як в Україні каратимуть людей, що співпрацюють з окупантами?

Після початку повномасштабної війни українці об’єдналися, як ніколи раніше.

Силою духу та добротою наших громадян захоплюються в усіх куточках світу.

Однак навіть у такі величезній бочці меду часом може знайтись ложка дьогтю.

Зрадники, що продали власну Батьківщину та совість окупантам, будуть відповідати за свої дії.

Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт № 7186, який передбачає покарання для колабораціоністів, тобто посібників держави-агресора.

Розповідаємо, що чекає на тих, хто співпрацює з окупантами в умовах війни.

Один з ініціаторів законопроєкту, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності народний депутат від фракції Слуга народу В’ячеслав Медяник пояснив, що відтепер у Кримінальному кодексі з’явилась стаття, що передбачає покарання за умисні дії, що допомагають державі-агресору та збройним формування окупаційних адміністрацій.

Варто зазначити, що в умовах воєнного стану також є можливість спеціального досудового розслідування злочинів цієї категорії.

Колаборантам не обиратимуть альтернативні запобіжні заходи: вони матимуть перебувати під вартою.

Потрапити до в’язниці можна за:

За воєнні злочини відповідатимуть і всі російські військові, що вчинили їх в Україні.

Фото: Pexels

