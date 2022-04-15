УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 15.04.2022 15:00
15.04.2022 15:00
Поділитися

В’язниця та звільнення з державних посад: як каратимуть колаборантів в Україні

В’язниця та звільнення з державних посад: як каратимуть колаборантів в Україні

Як в Україні каратимуть людей, що співпрацюють з окупантами?

Після початку повномасштабної війни українці об’єдналися, як ніколи раніше.

Силою духу та добротою наших громадян захоплюються в усіх куточках світу.

Однак навіть у такі величезній бочці меду часом може знайтись ложка дьогтю.

Зрадники, що продали власну Батьківщину та совість окупантам, будуть відповідати за свої дії.

Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт № 7186, який передбачає покарання для колабораціоністів, тобто посібників держави-агресора.

Розповідаємо, що чекає на тих, хто співпрацює з окупантами в умовах війни.

Яке покарання отримають колаборанти за співпрацю з ворогами?

Яке покарання передбачає новий закон?

Один з ініціаторів законопроєкту, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності народний депутат від фракції Слуга народу В’ячеслав Медяник пояснив, що відтепер у Кримінальному кодексі з’явилась стаття, що передбачає покарання за умисні дії, що допомагають державі-агресору та збройним формування окупаційних адміністрацій.

Громадяни, що співпрацюватимуть із ворогами, можуть сісти за ґрати на 10-12 років, а також втратити право обіймати державні посади на 10-15 років.

Варто зазначити, що в умовах воєнного стану також є можливість спеціального досудового розслідування злочинів цієї категорії.

Колаборантам не обиратимуть альтернативні запобіжні заходи: вони матимуть перебувати під вартою.

в'язень

Які дії передбачають покарання?

Потрапити до в’язниці можна за:

  • Будь-яке співробітництво, зокрема збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації ворога.
  • Інша взаємодія з представниками ворогів, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією загарбників.
Також по темі: Покарання від 3 до 5 років: за які фото та відео в соцмережах можна потрапити за ґрати Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту Інернет-війська. Що таке IT Army of Ukraine та як до неї долучитися
  • Підтримку або реалізацію рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації ворога.

За воєнні злочини відповідатимуть і всі російські військові, що вчинили їх в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди звертатися, якщо ви стали свідком військового злочину.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: війна в Україні, окупанти, режим воєнного часу
15.04.2022 15:00
Джерело: Вікна.tv



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь