Стали свідком військового злочину? Куди та як повідомити

Куди звертатися, якщо ви стали свідком військового злочину?

Російські військові вражають увесь світ своєю жорстокістю та цинізмом.

Окупанти щиро вірять у те, що залишаться безкарними, однак вони дуже помиляються.

Аби загарбники поплатилися за все, що роблять в Україні з невинними людьми, варто документувати їхні злочини, а потім кричати про них на весь світ.

Кожне вбивство цивільної людини та знищення майна евакуйованих мешканців має бути зафіксованим, щоб Росія відповідала за свою нелюдську жорстокість на міжнародному рівні.

Голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук в об’єднаному ефірі українських телеканалів розповіла, як правильно документувати військові злочини та куди про них повідомляти.

Першочергово потрібно визначитися з тим, як ви збираєтеся фіксувати порушення.

За словами експертки, якщо ви не знаєте, як правильно документувати докази, можна звернутися до органів та інституцій, які займаються цим професійно або в силу волонтерської роботи.

Одна з таких організацій — Євромайдан SOS. ГО вже оголосила набір волонтерів, які зможуть правильно документувати свідчення очевидців або жертв страшних подій.

Усі охочі допомогти грамотно фіксувати покази за спрощеною методологією можуть звернутися до організації через офіційні сторінки у Фейсбуці або у Твіттері, а також написати на електронну пошту Євромайдан SOS.

Надати докази військових правопорушень можна й до органів держвлади, які в умовах бойових дій можуть розглядати такі звернення.

Найпростіший спосіб повідомити про звірства окупантів — дзвінок у поліцію за номером 102.

За словами Олександри Матвійчук, дуже важливо зберігати фото- та відеоматеріали, які також згодом можна буде передати в спеціальні органи.

Звісно, фіксувати злочини на камеру можна тільки в безпечних місцях, де вже не має російських військових, які можуть виявити на телефонах викривальні зображення та жорстоко покарати за них.

Олександра Матвійчук наголосила на тому, що українські правозахисні організації, зокрема й ГО Євромайдан SOS, а також державні органи співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом.

Усі матеріали, що підтверджують нелюдську жорстокість окупантів. можна буде подати через спеціальний портал.

Однак варто зазначити, що поки незрозуміло, як саме Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме злочини: експерти розглядатимуть усі правопорушення російських військових в Україні чи виділятимуть лише окремі аспекти злочинів.

Саме тому зараз вкрай важливо фіксувати абсолютно всі свідчення, які потім допоможуть змусити ворогів відповідати за той невимовний біль, який вони принесли українцям.

За словами Олександри Матвійчук, військові злочини Росії не можна порівнювати з аналогічними трагедіями:

Такі звірства не мають залишатися без покарання, аби подібні речі більше ніколи не повторювалися в історії людства.

Зараз кожен свідок може стати частинкою величезного процесу з ліквідації російського фашизму.

Фото: Міністерство оборони України

