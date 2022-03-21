Інернет-війська. Що таке IT Army of Ukraine та як до неї долучитися

Як долучитися до онлайн-військ України?

Окупанти почали запеклу війну з українцями не тільки в повітрі та на землі, а у мережі.

Однак наші громадяни, готові докласти будь-яких зусиль задля перемоги, дають гідну відсіч.

Україна унікальна не тільки своєю красою й силою.

Ми стали чи не найпершою країною світу, у якій створили власну IT-армію під керівництвом уряду, до якої можуть долучитися всі охочі.

Розповідаємо, як вступити до лав інтернет-воїнів і що робити на інформаційному фронті.

Що таке IT Army of Ukraine та як до неї долучитися?

Як працює ІТ-армія?

Кіберфронт зараз неабияк потребує бійців, якими можуть стати всі громадяни України, що мають доступ до інтернету та гаджети.

На офіційному каналі щодня IT Army of Ukraine з’являються завдання для всіх користувачів.

ІТ-воїни допомагають:

проводити DDоS-атаки на головні російські сайти

поширювати правдиву інформацію про війну в соцмережах

ділитися корисними ресурсами для українців на своїх сторінках

блокувати ворожі ресурси (канали на Ютубі, сторінці в Інстаграм і т.д.)

збирати голоси для важливих петицій

доносити інформацію до міжнародного суспільства під спеціальними хештегами

збирати вподобання на певних публікаціях для підвищення їхньої популярності

Такою діяльністю може займатися кожен навіть в укритті.

Небайдужість українців уже приносить свої плоди: світ нарешті побачив істинне обличчя Росіян, а сайти пропагандистів чи не щодня страждають від наших атак.

Як долучитися до кібервійськ?

Для цього достатньо лише вступити в Телеграм-канал за посиланням.

До речі, долучитися можна й до каналу Інтернет Військ України в Телеграмі, що також веде активну боротьбу в мережах.

Попередня реєстрація непотрібна.

Виконуйте щоденні завдання та знешкоджуйте ворога!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як блокувати ворожі ресурси в Telegram або Instagram.

Фото: Pexels

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