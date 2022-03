Інернет-війська. Що таке IT Army of Ukraine та як до неї долучитися

Як долучитися до онлайн-військ України?

Окупанти почали запеклу війну з українцями не тільки в повітрі та на землі, а у мережі.

Однак наші громадяни, готові докласти будь-яких зусиль задля перемоги, дають гідну відсіч.

Україна унікальна не тільки своєю красою й силою.

Ми стали чи не найпершою країною світу, у якій створили власну IT-армію під керівництвом уряду, до якої можуть долучитися всі охочі.

Розповідаємо, як вступити до лав інтернет-воїнів і що робити на інформаційному фронті.

Кіберфронт зараз неабияк потребує бійців, якими можуть стати всі громадяни України, що мають доступ до інтернету та гаджети.

На офіційному каналі щодня IT Army of Ukraine з’являються завдання для всіх користувачів.

ІТ-воїни допомагають:

Такою діяльністю може займатися кожен навіть в укритті.

Небайдужість українців уже приносить свої плоди: світ нарешті побачив істинне обличчя Росіян, а сайти пропагандистів чи не щодня страждають від наших атак.

Для цього достатньо лише вступити в Телеграм-канал за посиланням.

До речі, долучитися можна й до каналу Інтернет Військ України в Телеграмі, що також веде активну боротьбу в мережах.

Попередня реєстрація непотрібна.

Виконуйте щоденні завдання та знешкоджуйте ворога!

Фото: Pexels

