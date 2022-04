Гуманітарний пароль: як евакуюватися до США з України без візи

Як евакуюватися до Сполучених Штатів без візи під час війни в Україні?

Активні бойові дії на території України змушують мільйони громадян тікати від обстрілів за кордон, аби врятувати життя.

Європейські країни гостинно приймають біженців та дозволяють в’їзд за спрощеною процедурою.

Евакуюватися можна й до США: попри те, що держава не пропонує спеціальних програм для вимушених переселенців, утікачі від війни можуть скористатися гуманітарним паролем.

Еміграційна експертка Наталія Блендюк, що має 15-річний досвід роботи, розповіла, що таке гуманітарний пароль та про які його переваги й недоліки варто знати.

Гуманітарний пароль — це дозвіл на терміновий в’їзд до США у випадку небезпечних ситуацій, із яким переміщені особи мають право жити в країни протягом року.

Варто зазначити, що його видають лише тим, хто не має візи для в’їзду до Сполучених Штатів.

Наталія Блендюк усіх охочим прилетіти до США, аби відвідати друзів або родичів, радить усе ж спробувати відкрити візу В1/В2.

Консульство в такому випадку негативно реагує на отриманий пароль і з мінімальною ймовірністю видасть вам нову візу.

Аби отримати пароль, українським біженцям доведеться пройти кордон з території Мексики або Канади пішки.

Після цього слід повідомити американських прикордонників про вашу потребу в отриманні пароля й показати паспорт громадянина України.

Ваша близька людина повинна підтвердити знайомство між вами, після чого вам прикріплять до паспорта картку з зазначенням терміну перебування до США та надписом “Paroled”.

Ця процедура цілком легальна, тож якщо ви перебуватимете в Америці в межах дозволеного терміну, вас не звинуватять у порушенні закону.

Гуманітарний пароль дає українцям шанс на офіційне працевлаштування.

Після отримання пароля біженці можуть подати документи, аби отримати дозвіл на роботу, оформлення якого займає щонайменше 6 місяці.

Поки дозвіл на працевлаштування виготовлятиметься, вам видадуть ідентифікаційний номер (Social Security Number).

Щоб отримати цей номер якомога швидше, варто звернутися до Служби соціального забезпечення й заповнити відповідну заяву.

Ідентифікаційний номер стане в пригоді не тільки під час оформлення на роботу, а й знадобиться для відкриття рахунку в банку, оплати податків, медичного страхування й оренди житла.

До речі, якщо ви приїхали з дітьми до США та отримали гуманітарний пароль, малеча може ходити до місцевої школи.

Для цього потрібно буде зробити дитині медичку картку, у якій будуть зазначені відомості про вакцинацію.

Деякі навчальні заклади також вимагають табель з оцінками за попередні роки.

Гуманітарний пароль діє протягом 12 місяців, після чого українці мають покинути країну.

Залишитися в США на довший термін можна тільки скориставшись програмою возз’єднання сім’ї.

Річ у тому, що біженство США визнає тільки за наявності вагомих причин.

Відповідно до тамтешнього законодавства, війна не є підставою для отримання статусу біженця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пережити евакуацію під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.