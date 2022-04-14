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ICTV Ранок 14.04.2022 08:56
14.04.2022 08:56
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Сонячний смаколик: чому варто частіше їсти курагу

Сонячний смаколик: чому варто частіше їсти курагу

Корисні властивости кураги – чому варто включити сушені абрикоси до раціону, і кому їх їсти не можна.

Курага – надзвичайно корисний продукт. Він покращує настрій, додає бадьорості, зміцнює імунітет, сприяє нормальній роботі серця, шлунку та інших внутрішніх органів.

Причому, мінеральних речовин у сушених абрикосах навіть більше, ніж у свіжих! Адже зайва рідина випарюється – і залишається, по суті, концентрат різних корисностей.

Зокрема, в куразі велика кількість калію, магнію, заліза, фосфору, кальцію, а також пектину, органічних кіслот і вітаміну В5.

Яку ж саме користь сушені абрикоси приносять нашому організму? Зараз усе розповімо.

Корисні властивості кураги

  • Курагу варто включити до раціону під час прийому антибіотиків, оскільки вона зменшує шкідливий вплив ліків на організм.
  • Сушені плоди абрикосу – рекордсмен із вмісту калію. Завдяки цьому – підтримує серцево-судинну систему та допомагає організму відновитися після інфарктів та інсультів.

Курага діє як пилосмок, який витягає радіонукліди, важкі метали та токсини – і виводить їх з організму.

  • Вітамін А, що вміститься в куразі – це наче чарівний еліксир для зору. Молоді він потрібен для збереження гостроти зору, а людям старшого віку – для профілактики катаракти та інших вікових патологій очей.
  • Високий вміст клітковини допомагає відновити нормальну роботу ШКТ і діє як м’який послаблювальний засіб. Тож якщо тобі треба почистити кишківник – з’їдай жменю сушених сухофруктів щодня.
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  • Завдяки вмісту магнію, курага чинить заспокійливий ефект. Саме тому її можна вважати натуральним і безпечним засобом від стресу.
  • Хочеш зберегти молодість надовго? Включи сушені абрикоси до свого меню. Вони активізують процес регенерації клітин і здатні уповільнити процес старіння організму.

Калорійність кураги і скільки можна їсти в день

Курага дуже калорійна – у 100 грамах міститься приблизно 230 ккал (а у свіжих абрикосах – лише 44 ккал).

Тому достатньо їсти 4-5 штучок кураги на день.

курага фото

Кому не можна курагу – протипоказання

Хоча курага й дуже корисний продукт, декому варто вживати його з обережністю. Зокрема, людям, які мають такі проблеми зі здоров’ям:

  • Виразка шлунка або дванадцятипалої кишки
  • Цукровий діабет
  • Захворювання щитоподібної залози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фініків.

Головне фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
14.04.2022 08:56



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