Сонячний смаколик: чому варто частіше їсти курагу

Корисні властивости кураги – чому варто включити сушені абрикоси до раціону, і кому їх їсти не можна.

Курага – надзвичайно корисний продукт. Він покращує настрій, додає бадьорості, зміцнює імунітет, сприяє нормальній роботі серця, шлунку та інших внутрішніх органів.

Причому, мінеральних речовин у сушених абрикосах навіть більше, ніж у свіжих! Адже зайва рідина випарюється – і залишається, по суті, концентрат різних корисностей.

Зокрема, в куразі велика кількість калію, магнію, заліза, фосфору, кальцію, а також пектину, органічних кіслот і вітаміну В5.

Яку ж саме користь сушені абрикоси приносять нашому організму? Зараз усе розповімо.

Курага дуже калорійна – у 100 грамах міститься приблизно 230 ккал (а у свіжих абрикосах – лише 44 ккал).

Тому достатньо їсти 4-5 штучок кураги на день.

Хоча курага й дуже корисний продукт, декому варто вживати його з обережністю. Зокрема, людям, які мають такі проблеми зі здоров’ям:

