Сонячний смаколик: чому варто частіше їсти курагу

Корисні властивости кураги – чому варто включити сушені абрикоси до раціону, і кому їх їсти не можна.
Курага – надзвичайно корисний продукт. Він покращує настрій, додає бадьорості, зміцнює імунітет, сприяє нормальній роботі серця, шлунку та інших внутрішніх органів.
Причому, мінеральних речовин у сушених абрикосах навіть більше, ніж у свіжих! Адже зайва рідина випарюється – і залишається, по суті, концентрат різних корисностей.
Зокрема, в куразі велика кількість калію, магнію, заліза, фосфору, кальцію, а також пектину, органічних кіслот і вітаміну В5.
Яку ж саме користь сушені абрикоси приносять нашому організму? Зараз усе розповімо.
Корисні властивості кураги
- Курагу варто включити до раціону під час прийому антибіотиків, оскільки вона зменшує шкідливий вплив ліків на організм.
- Сушені плоди абрикосу – рекордсмен із вмісту калію. Завдяки цьому – підтримує серцево-судинну систему та допомагає організму відновитися після інфарктів та інсультів.
Курага діє як пилосмок, який витягає радіонукліди, важкі метали та токсини – і виводить їх з організму.
- Вітамін А, що вміститься в куразі – це наче чарівний еліксир для зору. Молоді він потрібен для збереження гостроти зору, а людям старшого віку – для профілактики катаракти та інших вікових патологій очей.
- Високий вміст клітковини допомагає відновити нормальну роботу ШКТ і діє як м’який послаблювальний засіб. Тож якщо тобі треба почистити кишківник – з’їдай жменю сушених сухофруктів щодня.
- Завдяки вмісту магнію, курага чинить заспокійливий ефект. Саме тому її можна вважати натуральним і безпечним засобом від стресу.
- Хочеш зберегти молодість надовго? Включи сушені абрикоси до свого меню. Вони активізують процес регенерації клітин і здатні уповільнити процес старіння організму.
Калорійність кураги і скільки можна їсти в день
Курага дуже калорійна – у 100 грамах міститься приблизно 230 ккал (а у свіжих абрикосах – лише 44 ккал).
Тому достатньо їсти 4-5 штучок кураги на день.
Кому не можна курагу – протипоказання
Хоча курага й дуже корисний продукт, декому варто вживати його з обережністю. Зокрема, людям, які мають такі проблеми зі здоров’ям:
- Виразка шлунка або дванадцятипалої кишки
- Цукровий діабет
- Захворювання щитоподібної залози.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фініків.
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