Сонячний смаколик: чому варто частіше їсти курагу

Корисні властивости кураги – чому варто включити сушені абрикоси до раціону, і кому їх їсти не можна.

Курага – надзвичайно корисний продукт. Він покращує настрій, додає бадьорості, зміцнює імунітет, сприяє нормальній роботі серця, шлунку та інших внутрішніх органів.

Причому, мінеральних речовин у сушених абрикосах навіть більше, ніж у свіжих! Адже зайва рідина випарюється – і залишається, по суті, концентрат різних корисностей.

Зокрема, в куразі велика кількість калію, магнію, заліза, фосфору, кальцію, а також пектину, органічних кіслот і вітаміну В5.

Яку ж саме користь сушені абрикоси приносять нашому організму? Зараз усе розповімо.

Корисні властивості кураги

Курагу варто включити до раціону під час прийому антибіотиків, оскільки вона зменшує шкідливий вплив ліків на організм.

Сушені плоди абрикосу – рекордсмен із вмісту калію. Завдяки цьому – підтримує серцево-судинну систему та допомагає організму відновитися після інфарктів та інсультів.

Курага діє як пилосмок, який витягає радіонукліди, важкі метали та токсини – і виводить їх з організму.

Вітамін А, що вміститься в куразі – це наче чарівний еліксир для зору. Молоді він потрібен для збереження гостроти зору, а людям старшого віку – для профілактики катаракти та інших вікових патологій очей.

Високий вміст клітковини допомагає відновити нормальну роботу ШКТ і діє як м’який послаблювальний засіб. Тож якщо тобі треба почистити кишківник – з’їдай жменю сушених сухофруктів щодня.

Завдяки вмісту магнію, курага чинить заспокійливий ефект. Саме тому її можна вважати натуральним і безпечним засобом від стресу.

Хочеш зберегти молодість надовго? Включи сушені абрикоси до свого меню. Вони активізують процес регенерації клітин і здатні уповільнити процес старіння організму.

Калорійність кураги і скільки можна їсти в день

Курага дуже калорійна – у 100 грамах міститься приблизно 230 ккал (а у свіжих абрикосах – лише 44 ккал).

Тому достатньо їсти 4-5 штучок кураги на день.

Кому не можна курагу – протипоказання

Хоча курага й дуже корисний продукт, декому варто вживати його з обережністю. Зокрема, людям, які мають такі проблеми зі здоров’ям:

Виразка шлунка або дванадцятипалої кишки

Цукровий діабет

Захворювання щитоподібної залози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фініків.

Головне фото: Pixabay

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