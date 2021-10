Не лише для мозку: корисні властивості волоських горіхів

Волоські горіхи – неймовірно корисний продукт. Про їх цілющі властивості буквально легенди ходять. Усі чули, що ці ажурні горішки багаті на мінерали, вітаміни, жирні кислоти Омега-3.

Але яку конкретно користь весь цей набір дає нашому організму? Ранок у Великому Місті розкаже.

Волоські (грецькі) горіхи – відмінний стимулятор роботи мозку. Це джерело поліненасичених жирних кислот Омега-3.

Завдяки ним горіхи покращують пам`ять і концентрацію уваги, знімають нервову напругу та стрес.

Крім того, горіхи містять вітамін В, магній і незамінні амінокислоти триптофан і ізолейцин.

У комплексі з жирними кислотами, вони благотворно впливають на нервову систему та настрій.

Волоські горіхи багаті на калій та магній.

Ці мікроелементи нормалізують тиск крові та зміцнюють стінки судин. А ще – допомагають вивести шкідливий холестерин.

Звісно ж, самими лише горіхами хвороби серцево-судинної системи не вилікуєш.

Але при регулярному вживанні вони стануть їх чудовою профілактикою.

А ще це сильний афродизіак. Особливо – для чоловіків.

Завдяки високому вмісту цинку, олія волоського горіха покращує кровообіг у малому тазу.

Це допомагає покращити чоловічу силу, а при регулярному вживанні навіть бореться з безпліддям.

Аби відчути ефект якнайшвидше, горіхи бажано вживати разом із медом.

Горіхи містять високу дозу вітаміну В9, більш відомого як фолієва кислота. Вона підвищує імунітет, бере участь у роботі травної системи, покращує метаболізм.

Але головна користь фолієвої кіслоти навіть не в цьому. А в тому, що це неодмінна складова раціону вагітних.

Вона грає важливу роль у формуванні нервової трубки плоду, а також вкрай потрібна для розвитку плаценти.

Грецькі горіхи містять багато фтору. Завдяки цьому – зміцнюють наші кістки, зуби та нігті.

А ще виводять токсини та важкі метали і є профілактикою остеопорозу.

Здорова доросла людина може з’їдати 10 горіхів на день, вагітним жінкам рекомендують вживати 10-12 горіхів, а дітям достатньо їсти 5-7 штук.

Кому не можна їсти горіхи – протипоказання

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кориці.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.