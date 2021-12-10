Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону

Чому варто додати насіння кунжуту до свого меню – корисні властивості.
Кунжут, або ж сезам, має багатий склад. Він містить вітаміни А, групи В, С, Е, Н, РР, а також цілу низку важливих мікроелементів: залізо, фосфор, кальцій, калій, магній, цинк тощо
60% насіння складає цінна кунжутна олія. Цілющою її роблять органічні кислоти, токофероли, тригліцерини та інші суперкорисні речі.
Але яку конкретно дію кунжут чинить на організм людини? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Корисні властивості кунжуту
Захищає від пухлин
У кунжуті міститься дуже цінна речовина – сезамін (звідси й ще одна назва цього насіння – сезам).
Це потужний антиоксидант, який при регулярному вживанні запобігає появі онкологічних процесів в організмі.
А додатково ще й виводить холестерин та зміцнює нігтьову пластину.Також по темі: Натуральні солодощі. Чим корисні фініки і як їх правильно їсти Корисні властивості хурми: чому її варто їсти кожному Колюча, але лікувальна: корисні властивості шипшини
Корисний для жіночого здоров`я
Кунжут – це справжня знахідка для жінок, які хочуть підвищити своє лібідо. Річ у тім, що це насіння містить фітоестрогени – рослинні замінники жіночих гормонів.
Тож коли плануватимеш романтичну вечерю, обов`язково додай до меню кунжутне печиво або хумус.
Джерело кальцію
Щоб повністю задовольнити добову потребу в кальції, достатньо 100 грамів кунжуту. Причому, кальцій із нього засвоюється краще, ніж з молока.
Тож якщо дбаєш про здоров`я своїх кісток та суглобів – додай сезам до раціону.
Зменшує апетит
Осіння депресія змушує тебе весь час щось жувати? Спробуй з`їсти трохи кунжуту.
Він містить речовини, які зменшують рівень гормону голоду в організмі. У результати ти наїдатимешся меншою кількістю їжі й довше відчуватимеш ситість.
Для дихальної системи
Кунжут дуже корисний для наших легенів, оскільки має спазмолітичну і протизапальну дію.
Звісно ж, традиційного лікування він не замінить, проте може стати корисним доповненням раціону при кашлі, бронхіальній астмі та пневмонії.
Активізує роботу мозку
Варто частіше їсти кунжут у період підвищених розумових навантажень.
Він активізує роботу мозку, підвищує концентрацію увагу та бореться з безсонням.
Кому не можна кунжут – протипоказання
Кунжут майже не має протипоказань, втім, з обережністю його варто вживати людям з такими проблемами:
- Індивідуальна непереносимість
- Сечокам`яна хвороба
- Проблемі зі згортанням крові.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості волоських горіхів.
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