Фундук: Корисні властивості, вплив на організм та протипоказання

Які корисні властивості та протипоказання має фундук? Ранок у Великому місті зібрав актуальну інформацію та дав відповіді на ці запитання.

Погодься, ти неодноразово чув про користь горіхів.

Однак, пропонуємо розібратися детальніше саме з одним із різновидів — фундуком.

Отож, перейдемо до корисних властивостей цього горіха.

Відомо, що фундук містить калій та кальцій у поєднанні з цинком, що позитивно впливає на розвиток та міць наших кісток.

Окрім цього, цинк — сприяє виробленню статевих гормонів, а калій — покращує діяльність м’язової та нервової системи.

Звісно, цей вид горіхів підтримує загальний тонус організму.

Відомо, що 100 г. фундука містить 639 ккал, 16-19 % білків, 60% олії тощо.

Поєднання корисних елементів у цьому продукті нормалізує загальний стан, сприяє активному розумовому та фізичному розвитку.

Завдяки своїм корисним властивостям та вмісту поживних речовин фундук сприяє очищенню організму, підтримує його баланс, нормалізує функціонування органів.

Окрім цього, він запобігає хворобам, що неодмінно «вбивають» імунну систему.

Фундук поєднує в собі білок та вітамін Е, що є чудовим бар’єром для ракових клітин.

Тому вживання цього виду горіхів «проведе» тобі своєрідну профілактику такої небезпечної та невиліковної хвороби.

Комплекс вітамінів та солі калію, що містяться в ядрах фундука, зміцнюють м’язи серця та покращують кровообіг.

Однак, окрім корисних властивостей, фундук має свої протипоказання :

Головне фото: Pixabay

