Жириновський таки помер: меми про скандального антиукраїнського пропагандиста

Добірка мемів про російського пропагандиста Володимира Жириновського.

Сьогодні остаточно стало відомо, що російський скандальний політик Володимир Жириновський таки помер.

Щоправда, вдалося йому “відійти на той світ” не з першої спроби.

Мережа вже кілька разів гуділа від звісток про смерть кремлівського пропагандиста, однак 6 квітня він пішов із життя офіційно.

Тепер людина, яка неодноразово бажала українцям смерті та брала активну участь у затуманенні свідомості росіян, вже не зможе виливати тонни пропаганди й брехні на глядачів телебачення РФ.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку найкращих мемів про Володимира Жириновського, які користувачі соцмереж активно поширювали останнім часом.

