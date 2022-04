До $100 000 на власний стартап: хто може отримати підтримку від Google під час війни

Хто та як може отримати грошову підтримку від Google на власний стартап під час війни?

Окупанти всіма силами намагаються знищити нашу культуру й економіку та призупинити розвиток України.

Однак у загарбників нічого не вийде, адже талановитих та вільних українців нікому й ніколи не вдасться підкорити.

Через бойові дії наш бізнес зіштовхується з певними проблемами, але завдяки підтримці від Google підприємці зможуть продовжити розвиватися навіть у такі непрості часи.

Платформа запустила програму для підтримки українських стартапів, завдяки якій держава зможе максимально швидко відносити економіку після перемоги над загарбниками.

Розповідаємо, хто та як може отримати кошти від Google для власного стартапу в умовах війни.

Обрані компанією Google стартапи отримають до 100 000$ на бездольовій основі.

Переможці відбору також братимуть участь у програмі менторської підтримки від Google й матимуть продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Претендувати на підтримку можуть автори стартапів, що:

Зверніть увагу на те, що пріоритет надаватимуть компаніям та стартапам, які мають соціальну місію.

Отримані від Google гроші молоді бізнесмени мають витратити на основний продукт для розв’язання нових проблем і поточної кризи.

Кошти також мають піти на продовження зростання або відновлення бізнес-діяльності, що постраждала внаслідок війни.

Усі охочі можуть подати заявку на фінансування за посиланням.

Детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна на сайті фонду.

Фото: Pexels

