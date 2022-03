Кредити під 0% та гарантовані вклади: як держава підтримує бізнес під час війни?

Як держава підтримує бізнес в умовах воєнного стану та як розпочати власну справу?

Економіка неабияк страждає під час війни.

Влада закликає громадян за можливості не покидати свої робочі місця та продовжувати витрачати кошти на звичні речі, аби власники підприємств не збанкрутіли.

Аби допомогти бізнесу вижити в такі непрості часи, держава надала йому ряд пільг.

Відтепер роботодавцям стане ще простіше вести свою діяльність.

Розповідаємо, які пільги запровадили для власників бізнесу під час війни та як кожен може відкрити власну справу.

Аби економіка України не призупиняла свій розвиток під час бойових дій, уряд запровадив кредитування для підприємців під 0%.

Тобто, відтепер власники бізнесу не сплачуватимуть відсотки за позики коштів.

Таке спрощення діятиме під час воєнного стану, а також протягом одного місяця після завершення війни.

Варто зазначити, що загальний обсяг кредиту становить до 60 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський також повідомив, що уряд уже підготував рішення про розширення можливостей кредитування для підприємців на базі програми 5-7-9%.

Президент України доручив урядовцям знайти законодавчу можливість, яка дозволить гарантувати 100% вкладів в українських банках.

Голова держави також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу, адже вона зараз украй потрібна всім українцям.

На цьому приємні новини для підприємців не закінчуються.

Незабаром Кабмін має прийняти постанову про скорочення вимог для ведення бізнесу в Україні.

За словами Володимира Зеленського, раніше власники бізнесу мали зібрати понад 600 дозволів та ліцензій.

Президент також наголосив на тому, що більшість бізнесів України працюватимуть за декларативним принципом.

Тобто, після оголошення про початок діяльності підприємці можуть вільно працювати.

Спершу слід визначитися, скільки власників буде в майбутнього підприємства.

Якщо ви збираєтеся вести дрібний бізнес самотужки, слід відкрити ФОП (фізична особа — підприємець).

Така форма ведення бізнесу зобов’язує власників відповідати на підприємство своїм майном.

Зареєструвати ФОП доволі легко. Відтепер у всіх охочих є можливість зробити це онлайн.

Як зареєструвати ФОП?

По-перше, варто переконатися в тому, що у діяльність вашого ФОП дозволена.

Для цього потрібно визначитися із КВЕД (класифікацією видів економічної діяльності).

Вона має показувати вид конкретний характер бізнесу.

Щоб зареєструвати ФОП онлайн, потрібно зайти в особистий кабінет на сайті Мін’юсту, за допомогою електронного цифрового підпису підписати заяву про реєстрацію ФОП та застосування спрощеної системи оподаткування.

Після цього варто перевірити стан розгляду вашої справи.

Усі суб’єкти підприємницької діяльності за правилами повинні вказувати в реєстраційних документах свою реальну адресу, за якою здійснюється ця діяльність.

ФОП може вказати своє місце реєстрації.

Попри всі загрози, зараз дійсно варто відкривати бізнес та надавати робочі місця громадянам.

Саме це допомагає нашій економіці триматися на плаву.

У місцевостях, де відносно спокійно та не ведуться активні бойові дії, підприємці-початківці можуть відкривати свої хостели для переселенців, ательє для пошиття одягу для наших захисників, заклади харчування для біженців і т.д.

Варіантів насправді купа, варто лиш озирнутися навколо й подумати над потребами клієнтів під час війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати економіку України під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.