Мізерні податки та низька конкуренція: чому варто відкрити свій бізнес саме зараз

Чому варто розпочати власний бізнес в умовах воєнного стану?

Війна в більшості людей викликає асоціації із занепадом в усіх сферах.

Економіка країни неабияк страждає в такі непрості часи, однак це не означає, що зараз невдалий час для відкриття власної справи.

Саме створення нових підприємств допоможе забезпечити громадян робочими місцями та стабілізувати фінансовий оборот у державі.

На перший погляд, може здаватися, що започаткування бізнесу в умовах бойових дій — шалена ідея, та це не так.

Український бізнесмен, банкір Андрій Оністрат розповів, чому зараз найкращий час для того, щоб розпочати власну справу.

За словами Андрія, зараз люди вкрай потребують всього, чим звикли користуватися до початку бойових дій: медична допомога, сервіси, таксі, харчова промисловість і т.д.

Багатьох лякає відтік людей та клієнтів, спричинений масовою евакуацією, однак тут варто заспокоїтися: у Києві, наприклад, залишилося близько сорока відсотків населенні, яке продовжує користуватися різноманітними послугами.

Навіть у період кризи й нестачі коштів, на поширені товари залишатиметься попит.

Слід усвідомлювати, що власна справа — це неабияка відповідальність.

Якщо ви готові до цього, то можете сміливо відкривати бізнес хоч сьогодні.

Влада потурбувалася про підприємців і на період воєнного стану ввела різні пільги та спеціальні програми для них.

Не слід соромитися брати в людей гроші навіть у такі часи: суспільство має звикнути до того, що потрібно працювати, аби мати змогу заробляти та платити податки.

Чим більше людей зараз підтримають економіку, тим краще ми житимемо в майбутньому.

До речі, багато бізнесменів-початківців під час бойових дій бояться втрати платоспроможності клієнтів.

Однак тут варто розуміти, що такий аспект завжди існує та заважає всім підприємствам.

Всі зараз намагатимуться економити гроші, і це нормально.

Зважаючи на рівень середньої зарплати в Україні, для більшості словосполучення професійна самореалізація ототожнене з власним бізнесом.

Влада в умовах бойових дій намагається зробити все, аби утримати економіку на плаву.

Відтак, уряд затвердив нову податкову реформу, яка передбачає податок всього-на-всього у 2% з обороту.

Така пільга діятиме на час воєнного стану, однак і після закінчення війни можливий її подальший розвиток.

Річ у тому, що під час повномасштабного вторгнення РФ Україна може затверджувати будь-які радикальні реформи, які раніше обмежувалися певними зовнішніми чинниками.

Сьогодні всі українці мають докласти свій максимум зусиль задля процвітання Батьківщини в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як держава підтримує бізнес в умовах війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.