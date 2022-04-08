Мізерні податки та низька конкуренція: чому варто відкрити свій бізнес саме зараз

Чому варто розпочати власний бізнес в умовах воєнного стану?
Війна в більшості людей викликає асоціації із занепадом в усіх сферах.
Економіка країни неабияк страждає в такі непрості часи, однак це не означає, що зараз невдалий час для відкриття власної справи.
Саме створення нових підприємств допоможе забезпечити громадян робочими місцями та стабілізувати фінансовий оборот у державі.
На перший погляд, може здаватися, що започаткування бізнесу в умовах бойових дій — шалена ідея, та це не так.
Український бізнесмен, банкір Андрій Оністрат розповів, чому зараз найкращий час для того, щоб розпочати власну справу.
Чому варто розпочати власну справу в умовах воєнного стану?
Який бізнес зараз принесе дохід?
За словами Андрія, зараз люди вкрай потребують всього, чим звикли користуватися до початку бойових дій: медична допомога, сервіси, таксі, харчова промисловість і т.д.
Бізнесмен не розуміє, чому люди сидять і на щось чекають, коли в них є така можливість.
Багатьох лякає відтік людей та клієнтів, спричинений масовою евакуацією, однак тут варто заспокоїтися: у Києві, наприклад, залишилося близько сорока відсотків населенні, яке продовжує користуватися різноманітними послугами.
Навіть у період кризи й нестачі коштів, на поширені товари залишатиметься попит.
Про що потрібно пам’ятати перед початком своєї справи?
Слід усвідомлювати, що власна справа — це неабияка відповідальність.
Якщо ви готові до цього, то можете сміливо відкривати бізнес хоч сьогодні.
Зараз на ринку немає величезної кількості конкурентів, а також захмарних податків.
Влада потурбувалася про підприємців і на період воєнного стану ввела різні пільги та спеціальні програми для них.
Не слід соромитися брати в людей гроші навіть у такі часи: суспільство має звикнути до того, що потрібно працювати, аби мати змогу заробляти та платити податки.
Чим більше людей зараз підтримають економіку, тим краще ми житимемо в майбутньому.
До речі, багато бізнесменів-початківців під час бойових дій бояться втрати платоспроможності клієнтів.
Однак тут варто розуміти, що такий аспект завжди існує та заважає всім підприємствам.
Всі зараз намагатимуться економити гроші, і це нормально.
Які переваги відкриття бізнесу саме зараз?
Зважаючи на рівень середньої зарплати в Україні, для більшості словосполучення професійна самореалізація ототожнене з власним бізнесом.
Влада в умовах бойових дій намагається зробити все, аби утримати економіку на плаву.Також по темі: Домогти може кожен: як підтримати економіку України під час війни Соцвиплати в умовах війни: хто отримуватиме допомогу від держави Взяти себе в руки і почати. Як зосередитись на роботі під час воєнних дій
Відтак, уряд затвердив нову податкову реформу, яка передбачає податок всього-на-всього у 2% з обороту.
Така пільга діятиме на час воєнного стану, однак і після закінчення війни можливий її подальший розвиток.
Річ у тому, що під час повномасштабного вторгнення РФ Україна може затверджувати будь-які радикальні реформи, які раніше обмежувалися певними зовнішніми чинниками.
— Переконаний, що надзвичайно важливо використати цей момент, щоб зробити податкову реформу, — заявив Андрій Оністрат.
Сьогодні всі українці мають докласти свій максимум зусиль задля процвітання Батьківщини в майбутньому.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як держава підтримує бізнес в умовах війни.
Фото: Pexels