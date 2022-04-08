Мізерні податки та низька конкуренція: чому варто відкрити свій бізнес саме зараз

Чому варто розпочати власний бізнес в умовах воєнного стану?

Війна в більшості людей викликає асоціації із занепадом в усіх сферах.

Економіка країни неабияк страждає в такі непрості часи, однак це не означає, що зараз невдалий час для відкриття власної справи.

Саме створення нових підприємств допоможе забезпечити громадян робочими місцями та стабілізувати фінансовий оборот у державі.

На перший погляд, може здаватися, що започаткування бізнесу в умовах бойових дій — шалена ідея, та це не так.

Український бізнесмен, банкір Андрій Оністрат розповів, чому зараз найкращий час для того, щоб розпочати власну справу.

Чому варто розпочати власну справу в умовах воєнного стану?

Який бізнес зараз принесе дохід?

За словами Андрія, зараз люди вкрай потребують всього, чим звикли користуватися до початку бойових дій: медична допомога, сервіси, таксі, харчова промисловість і т.д.

Бізнесмен не розуміє, чому люди сидять і на щось чекають, коли в них є така можливість.

Багатьох лякає відтік людей та клієнтів, спричинений масовою евакуацією, однак тут варто заспокоїтися: у Києві, наприклад, залишилося близько сорока відсотків населенні, яке продовжує користуватися різноманітними послугами.

Навіть у період кризи й нестачі коштів, на поширені товари залишатиметься попит.

Про що потрібно пам’ятати перед початком своєї справи?

Слід усвідомлювати, що власна справа — це неабияка відповідальність.

Якщо ви готові до цього, то можете сміливо відкривати бізнес хоч сьогодні.

Зараз на ринку немає величезної кількості конкурентів, а також захмарних податків.

Влада потурбувалася про підприємців і на період воєнного стану ввела різні пільги та спеціальні програми для них.

Не слід соромитися брати в людей гроші навіть у такі часи: суспільство має звикнути до того, що потрібно працювати, аби мати змогу заробляти та платити податки.

Чим більше людей зараз підтримають економіку, тим краще ми житимемо в майбутньому.

До речі, багато бізнесменів-початківців під час бойових дій бояться втрати платоспроможності клієнтів.

Однак тут варто розуміти, що такий аспект завжди існує та заважає всім підприємствам.

Всі зараз намагатимуться економити гроші, і це нормально.

Які переваги відкриття бізнесу саме зараз?

Зважаючи на рівень середньої зарплати в Україні, для більшості словосполучення професійна самореалізація ототожнене з власним бізнесом.

Влада в умовах бойових дій намагається зробити все, аби утримати економіку на плаву.

Відтак, уряд затвердив нову податкову реформу, яка передбачає податок всього-на-всього у 2% з обороту.

Така пільга діятиме на час воєнного стану, однак і після закінчення війни можливий її подальший розвиток.

Річ у тому, що під час повномасштабного вторгнення РФ Україна може затверджувати будь-які радикальні реформи, які раніше обмежувалися певними зовнішніми чинниками.

— Переконаний, що надзвичайно важливо використати цей момент, щоб зробити податкову реформу, — заявив Андрій Оністрат.

Сьогодні всі українці мають докласти свій максимум зусиль задля процвітання Батьківщини в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як держава підтримує бізнес в умовах війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.