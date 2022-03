Рятуємося гумором: як українці сміються з Росії під час війни

Воєнні меми – як українці сміються з російських окупантів.

24 лютого стало страшним днем для мільйонів українців.

Окупант нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий день поспіль отримує гідну відсіч.

Причому, по всіх фронтах. Адже український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога.

А чому б і ні? Адже гумор може розрадити нас під час бойових дій.

До того ж, деякі меми вселяють віру в те, що все неодмінно буде добре.

Ранок у Великому Місті зробив добірку “народної творчості”, що змусить усміхнутися навіть у такі важкі часи.

Жарт про легендарну Бабу Надю продовжує ширитися мережею.

А почалося все з фото плакату, який бабця поставила для окупантів з “дружнім написом”, у якому послала російські війська куди подалі…

Ну і куди ж без жартів про нашу солов’їну, яка ніяк не піддається язикам росіян? Їхній мовленевий апарат чомусь не дозворяє чітко сказати низку українських слів.

В одному з українських міст жителі привітно готові зустріти й самого Путіна. Щоправда, місце для нього знайшлося тільки в катафалку…

Кияни точно зрозуміють цей жарт. Хоч ситуація з обстрілами Троєщини й страшна, та українці навіть тут знайшли привіт посміятися, адже цей масив славиться своїми доволі агресивними жителями.

“Грамотність” російських військ не перестає вражати! Та що там казати, якщо нещодавно вони обстріляли в Бучі танк, який стояв виключно в ролі пам’ятника….

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім за два тижні війни встиг стати справжньою зіркою соцмереж завдяки своїм відеозверненням до громадян і вмінню зберігати спокій в умовах бойових дій.

Головне фото: Олег Шупляк

